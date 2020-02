"Prima di salire sul palco Amadeus si è fatto il segno della croce": parla la moglie del conduttore

Solo tre giorni fa è calato il sipario dell’edizione numero 70 del festival di Sanremo. Un’edizione che ha visto trionfare la canzone di Diodato e che ha incoronato Amadeus come re indiscusso dell’Ariston. La kermesse è stata un vero e proprio successo, anche se non sono mancate le critiche, ma gli ascolti parlano chiaro. E ora, intanto che si comincia già a discutere sulla prossima edizione, per Amadeus e la sua famiglia è arrivato il momento di prendere un attimo di respiro. Il conduttore è già tornato alle sue solite attività, ma è schivo nel rilasciare altre interviste dopo il Festival. Ci ha pensato però la moglie di Amadeus a fare il punto della situazione.

"Siamo già tornati alla normalità, sono alle prese con la quotidianità – esordisce - Io e mio figlio siamo stati il sostegno di Amadeus. Ci cercavamo con gli occhi. Mio figlio era emozionato, a ogni pubblicità diceva al padre che era stato bravissimo – aggiunge -. Il momento che ricorderò per sempre è quando Amadeus prima di scendere le scale, nel momento in cui è iniziata la sigla, si è fatto il segno della croce. Lo abbiamo visto solo noi. Quell'immagine ce l'avrò impressa per sempre. E' stata una emozione incredibile".

Così Giovanna Civitillo, intervenuta ai microfoni de I lunatici su Radio2 Rai, rivela cosa ha significato per lei e la sua famiglia condurre il Festival di Sanremo. "Se ci aspettavamo un successo così? No, è andato oltre le aspettative. Ci speravamo, ma non ci aspettavamo assolutamente una cosa così- afferma-. Il pigiama che Amadeus aveva in albergo immortalato da Fiorello? La mia presenza è fondamentale, io curo anche il suo aspetto fisico", ironizza. Durante l’intervista apre una parentesi anche sulle polemiche che hanno scandito i giorni prima del Festival: "E' una parentesi chiusa perchè la risposta è stata data da Amadeus con questo festival di Sanremo – afferma-. Non hanno più senso di esistere con lo spettacolo che ha messo in piedi. Con la kermesse ha risposto a tutte le polemiche". E Sul bis ipotizzato da molti: "Se è già pronto per il bis? Se glielo chiedi adesso ti dice di no. Deve passare un pò di tempo...", conclude. Non resta quindi che attendere ulteriori dettagli in merito.