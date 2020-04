Signorini sulla Elia: "Non ci passerei mai la quarantena"

Dopo aver condotto un’edizione del Grande Fratello Vip diversa da tutte le altre a causa della pandemia di Covid-19, Alfonso Signorini è tornato a parlare dei concorrenti di questa quarta edizione esprimendo il suo parere.

Nel dettaglio, in occasione di un’intervista rilasciata a Il Giornale, il noto presentatore ha raccontato le difficoltà avute per portare avanti il reality show dopo l’annuncio del premier Conte di chiudere l’Italia, ma ha anche parlato di Antonella Elia. Lei, infatti, è stata senza dubbio la protagonista più discussa del Grande Fratello Vip, di quelle che si amano o si odiano. Signorini ha quindi manifestato la sua contrarietà sulle numerose discussioni, con riferimento in particolare a quelle che hanno avuto Valeria Marini e Antonella Elia nella casa di Cinecittà. "Non ho mai promesso di evitare le liti, semmai di non fomentarle: sono naturali in un programma che costringe alla convivenza. Le persone che non litigano sono false, si mettono una maschera. Abbiamo evitato giochini stupidi e stigmatizzato i comportamenti sbagliati, non facendo prediche ma cercando di capire le ragioni" , ha chiarito Signorini. Insomma, a detta sua, il carattere di Antonella Elia sarà forse anche un po’ sopra le righe, ma almeno non la si può definire una persona falsa, ma una che dice le cose così come stanno. Sta di fatto che, alla fine, la linea adottata dagli autori del Grande Fratello Vip ha dato i suoi frutti, visto che ha permesso a alcuni concorrenti di mostrarsi per quello che sono davvero. Su questo, infatti, Signorini ha affermato: "Come è stato con Antonella Elia, che alla fine si è raccontata, ha tirato fuori le ragioni della sua sofferenza" .

Insomma, Alfonso Signorini ha speso davvero delle belle parole per l’ex valletta di Mike Bongiorno. Tuttavia, quando gli è stato chiesto se la Elia fosse davvero così o semplicemente facesse finta di esserlo, Signorini si è mostrato dubbioso, confermando di non essere ancora riuscito a inquadrarla. "Non l’ho ancora capito" , ha detto con fare esitante. Poi, però, ha aggiunto con ironia: "Certo io non passerei mai una quarantena in casa con lei…" .

Questo confermerebbe come, contrariamente a quanto si possa pensare, Antonella Elia non sia mai stata la sua concorrente preferita. Infatti, nel corso dell’intervista, Signorini ha ribadito che i suoi preferiti erano tre: "Adriana Volpe, perché si è raccontata in maniera diversa da come la si conosceva in televisione, Mummy, perché ci conosciamo dal ginnasio ed è una persona veramente speciale, e Andrea Denver, perché oltre a essere un ‘bono spaziale’ mi sono affezionato a lui" .

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?