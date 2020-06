Silvia Provvedi parla dopo l'arresto del compagno: "A lui rinnovo il mio amore e la mia vicinanza"

Dopo lunghi giorni di silenzio, Silvia Provvedi ha rotto il silenzio sull'arresto del compagno Giorgio De Stefano con l'accusa di essere a capo di una 'ndrina insieme a suo fratello. La metà delle Donatella è intervenuta su Instagram condividendo un post che la vede cullare tra le braccia la sua bambina, nata pochi giorni prima dell'arresto del padre. Sono stati giorni concitati per Silvia Provvedi e per sua sorella Giulia, che adesso dovranno rimboccarsi le maniche per dare alla bimba tutta la serenità di cui ha bisogno, mentre la giustizia lavorerà per accertare la verità.

" Ritengo doveroso dire due parole alle tantissime persone che mi vogliono bene e che mi stanno esprimendo solidarietà. Vi ringrazio di cuore, davvero tutti" , ha esordito Silvia Provvedi sotto la foto in bianco e nero che la ritrae insieme alla bambina. " Non parlerò più di questa triste vicenda, che ha coinvolto me e tutta la mia famiglia, fino alla conclusione delle indagini, perché penso che sia una mancanza di rispetto nei confronti di una magistratura in cui ho sempre creduto e credo tutt'ora ", prosegue la ragazza, che adesso dovrà fare i conti con una realtà inaspettata. Gli uomini della Squadra Mobile di Milano hanno prelevato l'uomo giovedì mattina attorno alle 4, quando De Stefano e la sua famiglia si trovavano a casa di Silvia Provvedi. Pare che l'impianto di condizionamento non fosse funzionante quel giorno nella loro abitazione e così, per dormire serenamente e per garantire alla bambina il miglior clima, hanno deciso di trasferirsi momentaneamente a casa della gemella di Giulia, che li ha accolti a braccia aperte. " Sono venuti a prendermi ", avrebbe detto De Stefano quando è suonato il citofono prima dell'alba.