Simone Coccia lascia i social e preoccupa i fan: "Devo vincere una dura battaglia"

Cosa sta succedendo a Simone Coccia Colaiuta? L'ex gieffino ha affidato al suo profilo Instagram un lungo messaggio misterioso, nel quale annuncia l'addio al web fino a data da destinarsi. L'allontanamento dalla scena social sarebbe dovuta a una fantomatica " battaglia " da combattere. Le sue parole hanno scatenato la preoccupazione dei follower, che sotto il suo ultimo post gli hanno espresso sostegno e vicinanza.

Ospite dei salotti televisivi di Barbara d'Urso, Simone Coccia è uno dei volti più discussi del Grande Fratello 15. A metterlo spesso al centro delle critiche è la relazione con l'onorevole Stefania Pezzopane, con la quale ci sono oltre vent'anni di differenza. La coppia ha da poco festeggiato i sei anni di fidanzamento, ma la loro storia d'amore è continuamente nel mirino degli hater. L'ultimo attacco è arrivato pochi giorni fa da un'altra ex concorrente del Grande Fratello, Francesca De André, che a Pomeriggio 5 ha duramente criticato Coccia. La figlia di De André ha pesantemente criticato i balletti pubblicati su Tik Tok in cui Simone Coccia si mostra insieme alla deputata, accusandolo di " mettere in ridicolo " la Pezzopane. Critiche prontamente rispedite al mittente dal 36enne con un video social pubblicato nelle scorse ore.