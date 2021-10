"Manco le corna fa...": imbarazzo in tv per Conte

" Lei è talmente compassato che io ho cercato di spettinarla per tutta l'intervista ". Le parole di congedo, che Myrta Merlino ha pronunciato alla fine dell'ospitata di Giuseppe Conte a L'aria che tira, la dicono lunga su quanto avvenuto in studio. Nell'ultima puntata del programma di La7, la conduttrice ha provato a scuotere più volte l'ex premier con domande scomode, dando vita a siparietti imbarazzanti.

Che aria avrebbe tirato tra lo studio e il collegamento esterno lo si è capito dall'anteprima. Myrta Merlino si è collegata con il programma che la precede ogni mattina - Coffee Break - per annunciare la presenza in puntata dell'ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. " Diceva di essere un po' stanchino e invece gira come una trottola" , ha ironizzato la giornalista prima di aprire la sua trasmissione. E sin dalle battute iniziali la conduttrice ha incalzato il presidente del Movimento 5 stelle: " Allargando il campo, mi aveva detto che era stanchino. Che girare come un matto lo trovava una vitaccia. Invece prima la becco a Napoli poi a Merano e oggi sta in Calabria. Sarà anche stanchino ma gira tanto". Conte ha replicato, aprendo la parentesi sulle elezioni del prossimo 3 e 4 ottobre: "Ci metto la faccia, sono andato da per tutto, ma non è stato un tour elettorale ".