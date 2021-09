La D'Amico a Conte: "Non mi chiami così..."

L'ultima puntata del programma di Giovanni Floris, Di martedì, ha regalato un singolare siparietto tra Giuseppe Conte e Ilaria D'Amico. La giornalista e l'ex premier hanno partecipato alla trasmissione in onda su La7 per parlare delle elezioni del 3 e 4 ottobre, ma l'eccesso di formalismo di Conte ha costretto la D'Amico a intervenire e la scenetta è diventata virale sul web.

Giuseppe Conte era in collegamento esterno quando il conduttore, Giovanni Floris, ha introdotto Ilaria D'Amico, spronandola a porre una domanda al presidente del Movimento 5 Stelle. La giornalista ha formulato il suo quesito, punzecchiando l'ex premier sul suo possibile ruolo di leader in un ipotetico nuovo centro-sinistra: " Non sono sicura che lui riscuota lo stesso successo che vediamo nelle piazze. Potrebbe più facilmente diventare, in vista di nuove elezioni, l'anima di un centro-sinistra di nuovo corso piuttosto che l'esponente della parte movimentista dei 5 Stelle ".

" Sarebbe perfetto per la leadership del Pd ", ha rincarato Floris, facendo comparire un sorriso forzato sul volto di Giuseppe Conte. Quest'ultimo, dopo un attimo di imbarazzo, si è rivolto alla D'Amico - che si trovava anche lei in collegamento esterno - per replicare alla sua domanda: " Allora mi rivolgo a lei dottor Floris e alla dottoressa D'Amico, la invito a venire con noi sui territori ". La frase però è rimasta a mezz'aria. La giornalista non è riuscita a trattenersi e, interrompendo l'ex presidente del Consiglio, ha precisato: " Mi chiami signora D'Amico perché non ho mai preso la laurea e mia madre non mi fa rientrare a casa se continua a chiamarmi dottoressa ".

A essere leziosi a volte si fa peggio, verrebbe da dire. E tra l'imbarazzo generale, Floris ha alimentato il siparietto: " Ma lui è professore, ti può aiutare. Magari una buona parola ce la mette ". Una battuta che ha suggerito alla giornalista la nuova replica. " E' una vecchia storia di famiglia ", ha aggiunto tra i denti Ilaria D'Amico pochi istanti dopo. Il video del siparietto tra Conte e la giornalista ha già fatto il giro dei social network, dando libero sfogo ai commenti sarcastici del popolo del web.