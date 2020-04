Sofia Vergara mostra le sue foto degli anni '80 e '90

Sofia Vergara ha rallegrato i suoi fan pubblicando su Instagram alcuni scatti del passato, che la ritraggono giovanissima insieme ad amici e familiari: immagini che rimandano direttamente agli anni '80 e '90. Nelle foto Sofia posa replicando smorfie sexy ma volutamente buffe, dove appare innegabile la sua bellezza anche in giovanissima età. Un po' di nostalgia per l'attrice colombiana, che ha voluto celebrare l'anniversario della sua città d'origine, Barranquilla, con una sequenza di foto scolastiche e del suo clan familiare.

Uno scatto in particolare cattura l'attenzione: Sofia e le amiche posano in costume e con outfit tipicamente estivi, con tanto di fiori e collane floereali ad adornare il loro look, ma quella che spicca è la smorfia che Sofia dedica all'obiettivo della macchina fotografica. Nonostante la boccaccia, l'attrice appare affascinante e il tempo per lei non sembra essere passato, come hanno sottolineato gli stessi follower.

Bella e brillante sin da piccola, ma anche buffa e molto autoironica: caratteristiche distintive del carattere dell'attrice colombiana, che da sempre punta sulla simpatia oltre che sulla sua bellezza. Negli altri scatti presenti su Instagram Sofia mostra la sua quarantena casalinga in compagnia del figlio Manolo e del marito Joe Manganiello, una reclusione sicuramente noiosa ma comoda, vista l'eleganza e l'ampiezza della dimora di Beverly Hills.

Le uscite sono quasi del tutto vietate se non per necessità tecniche, mentre il resto del tempo è impegnato nelle faccende domestiche tra pulizie, ricette, cura dei due cagnolini e taglio dei capelli della nipote Claudia Vergara. Una normalità del tutto nuova imposta dalla presenza del coronavirus, che ha obbligato tutto il mondo a una quarantena dalle tempistiche dilatate. Una lentezza che Sofia ha voluto rallegrare con gli scatti vintage e con un video musicale dedicato alla sua citta d'origine, un amore ancora molto forte per l'attrice colombiana, particolarmente legata alle sue radici e alla sua terra.

