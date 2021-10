Il sole a mezzanotte: chi è Bella Thorne, passata dalla Disney ai film a luci rosse

Il sole a mezzanotte è il film che andrà in onda questa sera alle 21.10 su Rai Movie. Diretto da Scott Speer e tratto dall'omonimo film giapponese del 2006, Il sole a mezzanotte vede come protagonisti Bella Thorne e Patrick Schwarzenegger, figlio del più famoso Arnold. Il sole a mezzanotte si inserisce in quel filone di film adolescenziali incentrati su ragazzi che devono crescere e innamorarsi mentre combattono contro una malattia.

Il sole a mezzanotte, la trama

La storia del film ruota intorno a Katie Price (Bella Thorne), una ragazza di diciassette anni che, fin dalla tenera età, è costretta a fuggire dalla luce del sole. Katie, infatti, è affetta da una rara malattia chiamata xeroderma pigmentosum che rende la luce solare potenzialmente letale. Naturalmente questa malattia ha costretto Katie ad avere una vita molto diversa da quelle delle sue coetanee. Anche i rapporti con il mondo fuori dalla sua finestra sono molto pochi e sempre molto difficili. Come si fa, dopotutto, ad avere un'adolescenza normale se si passa la maggior parte del giorno chiusa in casa, con i vetri oscurati? L'unica gioia nella vita di Katie sembrano essere le serate che passa alla stazione ferroviaria a suonare la sua chitarra per passanti sconosciuti. Un giorno, però, la sua strada incontrerà quella di Charlie (Patrick Schwarzenegger), un vicino di casa per cui Katie comincerà a provare sentimenti che non pensava avrebbe mai potuto conoscere.

Chi è Bella Thorne?

Protagonista indiscussa de Il sole a mezzanotte è Bella Thorne, attrice che nel nostro Paese si è fatta conoscere soprattutto per essere diventata la moglie di Benjamin Mascolo, il cantante famoso per aver fatto parte del duo Benji & Fede. Bella Thorne e "Benji" Mascolo sono apparsi insieme nel film Time's up, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, apparendo più innamorati che mai. Ma al di là della sua relazione con il cantante italiano - iniziata su Instagram, come ha raccontato la stessa attrice in un'intervista riportata da MTV -, Bella Thorne ha alle spalle una lunga carriera al cinema e in televisione. Come si può leggere dalla sua biografia sul sito dell'Internet Movie Data Base, Bella Thorne ha cominciato a lavorare molto presto nel mondo dello spettacolo. I suoi primi spot commerciali sono datati 2006, quando Bella Thorne aveva solo nove anni. Una carriera proseguita per essere d'aiuto alla sua famiglia in ristrettezze economiche a seguito della morte del padre nel 2007 a causa di un incidente stradale. Al pari di attrici come Zendaya e Lindsay Lohan, Bella Thorne è diventata famosa grazie alle produzioni legate a Disney Channel, che l'hanno resa nota al grande pubblico. La serie più famosa che ha realizzato è Shake it up, in cui interpretava una ballerina con la dislessia. Un ruolo che era molto vicino a Bella Thorne, visto che lei stessa soffre di dislessia, disturbo per il quale è stata spesso presa di mira e bullizzata. Come racconta lei stessa a IMDB, dicendo: "Sono stata bullizzata in molti modi. Dall'esserlo a scuola per la mia disabilità nel leggere, fino agli abusi digitali, che devo affrontare quotidianamente. Vorrei dire ai bambini che stanno fronteggiando il bullismo che nessuno dovrebbe scendere a patti con gli abusi. Mai" .