Soleil Sorge: "Martina e Jeremias? Ci trovano gusto nei miei scarti"

La storia di Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez, nata a L’Isola dei Famosi, ha sempre fatto molto parlare a causa dei numerosi alti e bassi. Poi la rottura definitiva, che Soleil ha commentato così a Novella 2000: "Capitolo chiuso. Quando due persone hanno stili di vita troppo differenti te ne accorgi in pochi mesi. Però purtroppo continui a credere di poter cambiare le cose, ma ci sono vizi che il lupo non perde" . A questo punto Soleil ha lanciato una frecciatina al suo ex: "Bisogna amare prima se stessi e valutare razionalmente le cose a prescindere dalle ‘speranze’ riposte nel rapporto. Ad ogni modo, lo porterò sempre nel cuore, ma con sentimenti diversi" . Le loro strade, dunque, si sono divise in modo definitivo.

Tuttavia, ora che le voci su una possibile frequentazione tra Jeremias Rodriguez e Martina Luchena si fanno sempre più pressanti, un commento che Soleil ha espresso a riguardo ha lasciato perplesse molte persone. Una sua fan, infatti, le ha chiesto cosa ne pensasse senza mezzi termini. "Una delle poche ad essere perfetta nella sua semplicità e su questo non ci piove, ma oggi il dubbio è un altro, Martina Luchena e Jeremias hanno aspettato che vi lasciaste ufficialmente per iniziarsi a seguire oggi sui social? Prima c’era un veto? Certo che la chiarezza non è per tutti e sfortunatamente non tutti sono come te, in bocca al lupo per domani" , si legge tra i commenti.

In risposta, l’attuale concorrente del reality di Rai 2 ha scritto: "Purtroppo non tutti hanno il coraggio di affrontare la propria vita con limpidezza. Forse proprio perché correte ad attaccare e giudicare al primo passo che si fa. Probabilmente è solo un insieme di persone sole o povere individualmente che cercano di farsi forza uscendo insieme. Personalmente sono abituata a vedere ragazze che decantano amicizia per poi correre dietro ai miei ex. E ancor di più a vedere degli ex cercare di guarire abbassandosi di livello o cercando nel mio giro di ‘amiche’. Sembra quasi una moda – #theylikemysloppies – ma non per questo vanno giudicati. Viviamo in dislivelli morali e di intelletto. E va bene così. A ognuno la sua" .

Da notare che l’hashtag inglese "#theylikemysloppies" in italiano equivarrebbe a "Ci trovano gusto nei miei scarti" . Insomma, pare proprio che le attenzioni che Jeremias ha rivolto alla Luchena non le siano andate giù ma, fortunatamente, l’ex isolana ha ben altro a cui dedicarsi visto che per lei si sono aperte le porte di Pechino Express.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?