Soleil Stasi confessa: "Mi sono curata per ansia e terrore di salire in auto"

Dopo la rottura ufficiale con Jeremias Rodriguez, Soleil Stasi è tornata single e si sta godendo il ritorno in televisione. L'ex concorrente dell'Isola dei Famosi è protagonista della nuova stagione del reality "Pechino Express", dove si sta mettendo in mostra al fianco di sua madre. La fine della relazione con il fratello di Belen Rodriguez non sembra averla messa in crisi e lei ora punta tutto sulla sua vita professionale. L'anno appena trascorso non è stato però facile per Soleil Stasi che, tra gli alti e bassi della sua love story con Jeremias, ha dovuto affrontare anche una situazione traumatica che l'ha costretta a curarsi.

Negli ultimi giorni Soleil Stasi è tornata a parlare dell'ex, Jeremias Rodriguez reo di essersi avvicinato nelle ultime settimane a Martina Luchena, modella ed ex volto di "Uomini e Donne". Soleil, nel rispondere alle domande curiose dei suoi follower sui social, si è lasciata sfuggire una frecciatina all'indirizzo di quella che considerava un'amica: " Ci trovano gusto nei miei scarti ". Il loro possibile flirt non l'ha comunque distolta dalla sua vita e, sempre parlando ai suoi follower sui social, Soleil ha fatto una nuova e personale confessione.

L'influencer ha raccontato il difficile momento vissuto di recente attraverso alcuni video pubblicati nelle storie del suo account Instagram. La modella di italoamericana ha raccontato di aver attraversato un momento estremamente complicato, in seguito a una serie di incidenti stradali di cui è stata vittima. " Ho avuto cinque incidenti stradali in un anno - ha spiegato Soleil nei filmati social - in cui in nessuno guidavo io e mi sentivo come se la mia vita fosse fuori controllo e aveva scaturito una forte, fortissima ansia" . Una situazione che le ha scatenato paura e terrore, come lei stessa ha raccontato nel video, e per le quali i medici le aveva consigliato addirittura l'assunzione di farmaci. Soleil Stasi, però, ha deciso di intraprendere una via alternativa per scacciare via ansie e paure, affidandosi allo yoga: " Grazie alla meditazione ho risolto i miei problemi di ansia e paura dovuti a degli incidenti stradali che ho fatto. Non ho preso farmaci, ho risolto questa mia grandissima problematica grazie alla meditazione, alla respirazione e al controllo della respirazione (quindi grazie allo yoga) ".