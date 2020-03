Soleil e quella battuta "gratuita" che fa infuriare chi lotta col virus

Soleil Sorge si sta godendo qualche giorno di relax a Punta Cana, la punta più orientale della Repubblica Dominicana, al confine con il Mar dei Caraibi e l’Oceano Atlantico, una delle mete turistiche note anche per i resort extra lusso e le spiagge da sogno. Qui è quindi volata la giovane concorrente di Pechino Express in compagnia del suo grande amico e influencer Marco Ferraro.

Fin qui niente di strano, se non fosse che molti loro followers hanno vista nella scelta di volare ai Caraibi un tentativo di fuga a seguito del dilagare del coronavirus in Italia. Con un aumento dei contagi in Italia, così come dei decessi, l’intera popolazione è stata messa in guardia dall’uscire di casa, se non per comprovate esigenze. Così anche le celebrità del mondo dello spettacolo si sono dovute rinchiudere in casa e, se in molte optano semplicemente per la mascherina, molte altre cercano di fuggire lontano alla ricerca di un luogo sicuro.

Fino a poco fa, questo sembrava essere il caso anche di Soleil Sorge, che si trova attualmente immersa nei paesaggi paradisiaci di Punta Cana. Tuttavia, va detto che la sua non è stata una vera e propria fuga, in quanto Soleil aveva pianificato questa vacanza già da tempo. Così ha postato un ritratto intrigante e al contempo divertente nel quale ha voluto esorcizzare in un certo senso la paura derivante dal diffondersi coronavirus. Nel post in questione, la vediamo immersa in una vasca da bagno con vista da urlo, ricoperta completamente da bolle di sapone. "Quando mi dicono: ‘Lavatevi bene le mani’" , questa la didascalia che fa da corredo allo scatto audace di Soleil Stasi.

Non c’è dubbio alcuno che si tratti di una chiara allusione agli ammonimenti degli ultimi giorni per far fronte all’emergenza del Covid-19. Nonostante l’infinità di complimenti che Soleil Sorge ha ricevuto anche questa volta, questo suo gesto non è passato inosservato ed ha fatto molto discutere sui social e sul web. "Non c'è niente da ridere! Non si scherza su queste cose!" , "Non dobbiamo sottovalutare la situazione, è veramente seria, dobbiamo cercare di seguire le regole che ci sono state date per evitare il più possibile il contagio e cercare di sensibilizzare gli altri a farlo, no agli allarmismi ma comunque seguendo le precauzioni" e "Pessima…" , si legge tra i commenti di chi non ha apprezzato il suo humour.

Infine, qualcun altro ha invece rivolto una domanda a Soleil Stasi ben precisa: "Ciao Soleil. Posso chiederti se ti hanno fatto dei controlli alla partenza o all’arrivo? Ti hanno misurato la temperatura? Ti hanno fatto dei problemi arrivata lì? Grazie se risponderai" . Immediata la sua risposta: "Ciao! Alla partenza no (anche se a mio parere dovrebbero), ma all’arrivo assolutamente sì. Hanno controllato ogni passeggero proveniente dall’Italia. Nessun problema nel mio caso" . Che quest’utente stai forse programmando la sua fuga dall’Italia?

