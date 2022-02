La moglie di Bonolis silura la Volpe: "Strage di galline..."

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe non perdono l'occasione per punzecchiarsi. Le due opinioniste non vanno proprio d'accordo e non si risparmiano frecciate e aperte dichiarazioni di guerra sia in televisione sia su social network e riviste. Nell'ultima puntata del Grande fratello vip è stata la moglie di Bonolis a riaccendere l'astio con una battuta al vetriolo fatta dopo che Signorini aveva commentato la giornata alle terme, che Adriana ha trascorso con Antonella Elia. " Riunioni di Volpi strage di galline" , ha scherzato l'opinionista mentre la Volpe faceva buon viso a cattivo gioco. Tanto per cambiare.

Potrebbe essere, invece, l'inizio di una nuova soap (o meglio di un dramma) il sibillino messaggio che Lorenzo Amoruso ha affidato ai social nelle scorse ore, nel quale annuncia di volersi prendere "una pausa" dalla compagna Manila Nazzaro "per riflette". L'ex calciatore ha pubblicato nelle storie di Instagram un ambiguo sfogo, che potrebbe fare presagire una rottura: " Mi sono innamorato di una donna forte risolta e decisa che non accettava soprusi. Oggi non la riconosco più e probabilmente anche io mi sono sbagliato. Mi prendo il mio tempo per riflettere ". Su cosa debba riflette non si è ben capito, ma intanto sul web impazza il quesito: " L'ha lasciata? ". Si attendono sviluppi.