“Sono dei maledetti”: la confessione sulla morte di Calissano

La morte dell'attore Paolo Calissano, le cui cause sono ancora da accertare, ha sconvolto il mondo dello spettacolo italiano. Le indagini sono tutt'ora in corso e solo nelle prossime settimane si potrà sapere qualcosa in più. I magistrati di piazzale Clodio procedono per omicidio colposo. L'obiettivo dell'indagine è ricostruite le ultime ore di vita dell'uomo, che con ogni probabilità era morto da almeno due giorni. Al momento la pista più accreditata è quella di un decesso causato da un mix di farmaci.

Chi lo conosceva bene esclude che Paolo Calissano possa essersi tolto la vita, ne è certo suo fratello ma ne è sicura anche la collega Sara Ricci, che con lui ha lavorato a lungo durante le riprese della soap opera Vivere. L'attrice ha raccontato come ha vissuto la scoperta della morte di Calissano e i suoi sentimenti nei confronti della scomparsa improvvisa dell'attore. " Quando ho saputo la notizia della scomparsa di Paolo sono scoppiata a piangere. È un dolore incredibile, sono molto provata ", ha detto Sara Ricci ai microfoni di Verissimo.

L'attrice ha confermato i dubbi del fratello di Paolo Calissano, che non crede alla teoria del suicidio: " La morte di Paolo non è stata qualcosa di voluto. So che aveva voglia di riscattarsi. Per lui c’erano anche delle nuove prospettive di lavoro. Recentemente aveva fatto dei provini e stava ottenendo dei risultati ". Quindi ha aggiunto: " Sono arrabbiata con le persone che si sono approfittate di lui, sono dei maledetti. Per soldi hanno fatto in modo di circondarlo di determinate sostanze ".

Il riferimento di Sara Ricci è all'uso di sostanze stupefacenti da parte di Paolo Calissano, che in passato è stato anche coinvolto in gravi vicende giudiziarie, che però non hanno nessun nesso con quanto accaduto. " Paolo è finito in questa situazione perché era depresso. Con me, fuori dal set, si lamentava spesso anche se agli altri si mostrava sempre preparato, lucido e un gentiluomo. Credo che il suo malessere nascesse dai primi di anni di vita, a causa dei suoi genitori ".