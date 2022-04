"Sono devastato...". L'annuncio choc di Mika prima del concerto

C'è grande preoccupazione tra i tantissimi ammiratori di Mika dopo il messaggio lasciato dal cantante sui suoi profili social. Ieri sera, infatti, l'artista israeliano si sarebbe dovuto esibire a Boston ma un non precisato problema di salute gli ha impedito di cantare. Grande il dispiacere da parte di Mika, che proprio da Boston cominciava il suo tour del nord America, che lo terrà impegnato fino al prossimo 20 aprile.

" Sono devastato nel dover cancellare lo spettacolo di questa sera al Roadrunner di Boston. Sono stato male e sono andato urgentemente dal medico di emergenza. Per ordine suo, non posso esibirmi stasera. Spero di vedervi tutti martedì a Brooklyn. Ai miei fan che avevano già acquistato i biglietti per stasera e a quelli già in viaggio per lo spettacolo, dico che mi dispiace tanto. Non cancellerei se potessi cantare, ma proprio non posso ", si legge nel messaggio condiviso dal cantante israeliano.

Tantissime le ipotesi formulate fin qui dagli ammiratori di Mika, in pensiero per le condizioni di salute del loro beniamino, che da quel momento non ha più pubblicato nulla. L'ipotesi più plausibile è quella di un problema passeggero alla gola o alle corde vocali, situazione in cui spesso si trovano i cantanti, per i quali quelli sono gli strumenti del mestiere. Un utilizzo eccessivo, che porta a un sovraccarico di lavoro, può causare affaticamento e momentanea indisponibilità all'uso, che richiedono uno stop forzato per garantire la completa ripresa.

Che il problema che ha colpito Mika non sia particolarmente grave lo si intuisce dal suo stesso messaggio, visto che il cantante ha dato appuntamento ai suoi ammiratori a Brooklyn tra appena tre giorni. È quindi probabile che l'artista, amatissimo in tutto il mondo, debba solamente rispettare un breve periodo di riposo per tornare sul palco a incantare le migliaia di persone pronte a cantare le sue hit e i suoi ultimi brani. Ora non resta che attendere ulteriori informazioni da parte di Mika, amatissimo anche in Italia sia come cantante che come performer e conduttore televisivo, grazie alle sue numerose presente nei programmi del nostro Paese.