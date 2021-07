Panico e lacrime in studio per la morte della Carrà: "Non ce la faccio..."

La notizia della morte di Raffaella Carrà ha colto tutti di sorpresa. Un fulmine a ciel sereno che ha squarciato la tranqillità di un sonnolento lunedì di inizio luglio. Tutti, famosi e meno famosi, stanno lasciando un loro ricordo di Raffaella Carrà sui social. La vita in diretta estate, unico programma attualmente in onda in diretta nelle ore pomeridiane, ha raccolto il ricordo di alcuni personaggi che l'hanno conosciuta bene, che con lei hanno condiviso esperienze televisive e di vita importanti.

Ha pianto al telefono Cristiano Malgioglio nel ricordare la sua amica Raffaella. Le parole non riuscivano a uscire a Cristiano Malgioglio, distrutto dal dolore per la perdita di Raffaella Carrà, di cui non ha mai negato di essere un amico ma anche un fan e un sostenitore. " Sono addolorato e piango una amica meravigliosa. Artista meravigliosa . Oggi ho il cuore a pezzi. Riposa in pace e non ti dimenticherò mai... mia adorata #raffaellacarra. Che triste la vita... ", ha scritto il paroliere prima di collegarsi telefonicamente con La vita in diretta estate.

Al telefono non è riuscito a parlare, piegato dalla notizia troppo fresca, arrivata improvvisa. " Sono disperato ", ha solo detto Cristiano Malgioglio prima di abbandonare la diretta. Impossibile per lui continuare, troppo forte il dolore. Come lui anche Enzo Paolo Turchi, compagno di tantissime coreografie, tra le quali il famosissimo e iconico Tuca tuca. Il coreografo l'avvea appena sentita telefonicamente ma nulla in lei aveva fatto trapelare il dolore e la malattia. " Con Raffaella la prima volta avevamo lei 18 anni e io 14, abbiamo girato tutto il mondo, girato cose belle, cose brutte. Scusate ma sono a pezzi. Era la numero uno, come persona, come donna. Mi sento veramente a pezzi. L’avevo sentita poco tempo fa, non mi ha detto niente. Perché lei era comunque una forza ", ha detto Enzo Paolo Turchi.

Il marito di Carmen Russo ha molti ricordi legati a Raffaella Carrà e na ha voltuto condividere uno estemporaneo con il pubblico: " Mi ricordo una volta che eravamo in Spagna per uno spettacolo, c’era un traffico incredibile in una piazza piena e noi eravamo bloccati in auto, lei ha fermato un signore con la Vespa e ha chiesto un passaggio per andare sul palco a esibirsi di fronte a diecimila persone ".

Poi sui social spazio al ricordo di Laura Pausini, Vasco, Jovanotti, Gianni Moranti e poi la politica e lo spettacolo tutto, che si sta stringendo in un abbraccio sofferto e addolorato attorno alla grandissima icona della tv italiana e internazionale.