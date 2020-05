"Sono stata schiaffeggiata dal mio ex". La confessione choc di Giulia Salemi

Non si dimenticherà così facilmente l’ultima puntata di "Vieni da me", lo show di Rai Uno condotto da Caterina Balivo. La celebre presentatrice ha saluto il suo pubblico fedele con una serie di interventi che hanno e che lasceranno il segno. Come quello di Giulia Salemi. L’influencer italo-persina che ha partecipato anche a un’edizione del Grande Fratello e che per diverso tempo è stata legata in una relazione amorosa con Francesco Monte, è intervenuta nella trasmissione pomeridiana di Rai Uno e si è lasciata andare a diverse rivelazioni molto sconcerti sul suo passato. Tanto è vero che persino Caterina Balivo è stata messa a dura prova. Le rivelazioni choc di Giulia Salemi sono comunque legate al libro "Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato" che è già disponibile in tutti gli store, digitali e non.

"Non ero pronta per raccontare qualcosa del mio passato. Ora credo che sia arrivato il momento – esordisce la Salemi in collegamento con gli studi-. Da ragazzina sono stata schiaffeggiata dal mio ex ragazzo. Non mi aspettavo un gesto del genere da parte sua. Non ho mai denunciato l’accaduto alle autorità. Mi vergognavo perché ho sempre pensato che la colpa fosse solo e soltanto mia. Poi ho compreso i miei stessi errori. Non c’è nulla da vergognarsi. Questo ragazzo si era presentato come un principe azzurro, ma poi ho scoperto che l’alcol lo ha trasformato in qualcosa di brutto". Una confessione che Giulia Salemi ha raccontato proprio tra le pagine del suo libro, ma non lo ha fatto per essere giudicata o commiserata. Lo ha fatto per uno scopo ben preciso.

"La prima volta che un uomo è stato violento con una donna non smetterà mai di farlo – ammette -. Questo voglio che sia un messaggio per tutte quelle persone che hanno subito violenza. In quel libro ho messo tutta me stessa. Al di là del titolo, ho capito che gli uomini vanno e vengono. Proprio come il cioccolato. Ma poi sono io che faccio la conta dei danni. Questo è un libro che ho scritto comunque con ironia e simpatia". Durante l’intervista, però, non si tocca l’argomento di Francesco Monte. Da quel che sembra, Giulia Salemi è ancora molto restia a raccontare come sono andate le cose tra loro due. La rivelazione del suo passato, però, è stata racconta senza mezzi termini, con la voce spezzata dal dolore e con lo sguardo basso. A commuoversi è stata proprio la Balivo che non ha trattenuto le lacrime di fronte alla storia di Giulia Salemi.