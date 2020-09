La rivelazione choc di Lapo: "Sono stato abusato in collegio"

Lapo Elkann al centro di un’intervista-bomba.

Uno degli esponenti della nuova generazione di casa Agnelli sarà ospite per la prima puntata della nuova stagione di Verissimo: nel salotto di Silvia Toffanin, Lapo Elkann si è aperto a ricordi, considerazioni e soprattutto rivelazioni.

La trasmissione andrà in onda sabato 12 settembre alle 16, come sempre sull’ammiraglia Mediaset, Canale 5.

“ Non ho amato molto la mia infanzia - spiega Lapo Elkann - Sono stato un bambino dislessico, iperattivo, affetto da deficit dell’attenzione e siccome a scuola ero sempre indietro, volevo dimostrare di essere più forte ”. L’imprenditore è molto attento alle problematiche legate all’infanzia, tanto da aver creato la Fondazione Laps, che si occupa di aiutare ragazzi fragili o in difficoltà.

C’è stato inoltre un fatto traumatico che ha colpito Lapo in modo indelebile. “ In collegio - racconta ancora Elkann a Toffanin - a 13 anni, sono stato abusato più volte e un fatto come questo ti porta ad andare, a volte, verso l’autodistruzione, perché l’abusato si sente in colpa. È importante dirlo. Se non lo affronti con profondità questo dolore negli anni ti mangia, ti porta a vivere la vita con grandissima difficoltà ”.

La conduttrice ha chiesto a Lapo Elkann come sia riuscito ad andare avanti e a superare il trauma. L’imprenditore ha detto di averci impiegato molto tempo, ma la sua sensibilità e la forza di volontà gli sono venute in aiuto. “ Oggi sto bene con chi sono ” è la conclusione di Elkann.

In passato, il rampollo di casa Agnelli ha avuto problemi con le dipendenze, e con Toffanin si apre completamente sull’argomento. “ Quando sei solo - continua nel corso dell’intervista - a un certo punto la fragilità non sai come affrontarla. Le sostanze ti distruggono la vita e io di problemi ne ho avuti. Per me l’uso di sostanze era un anestetizzante. Anestetizzavo un dolore che sentivo in me. Purtroppo ne ho pagato più volte le conseguenze… Io di male me ne sono fatto abbastanza da solo, d’ora in poi voglio altro ”.