"Sono tornati insieme". La foto di Bradley Cooper e Irina Shayk scatena il web

Le ultime fotografie pubblicate da Irina Shayk sulla sua pagina Instagram stanno facendo decisamente discutere. Questa volta la modella russa non ha lanciato strani messaggi pro-Putin, ma si è mostrata in compagnia del suo ex fidanzato Bradley Cooper, alimentando il sospetto che i due siano tornati a fare coppia fissa.

In queste ore la modella si trova in vacanza alle Bahamas e ha voluto condividere con i suoi fan la giornata trascorsa in una delle isole più suggestive dell'arcipelago, Big Major Cay, dove si trova la famosa spiaggia dei maiali. Qui i turisti possono nuotare nelle acque caraibiche in compagnia dei suini, che popolano l'isolotto disabitato. Un'esperienza vissuta anche da Irina Shayk, che ha documentato la sua giornata in spiaggia tra gli animali selvatici con una serie di scatti condivisi poi su Instagram.

Tra le foto e i video è spuntato, però, anche un fermo immagine della modella insieme a Bradley Cooper, che ha fatto letteralmente infiammare il web: "Il post dell'anno, bentornati", "Di nuovo insieme finalmente", "Che bello rivedervi felici ". I follower della modella hanno letto il post convidiso da Irina come una vera e propria comunicazione ufficiale del ritorno di fiamma con l'ex fidanzato, l'attore con il quale la Shayk ha avuto la figlia Lea De Seine.

Nella foto il divo di Hollywood e la modella russa appaiono felici e sorridenti e il fatto che si trovino in vacanza insieme in un posto tanto paradisiaco la dice lunga sul possibile riavvicinamento. L'immagine di un cuore gigante disegnato sulla sabbia con Irina sdraiata sulla battigia, poi, ha fatto il resto. I rapporti tra i due non sono mai stati tesi, ma dopo l'addio - avvenuto quattro anni fa - entrambi avevano preso strade diverse e iniziato altre frequentazioni. Nell'ultimo anno, però, pare che tra i due ex il feeling fosse tornato forte e le foto della vacanza insieme ai Caraibi potrebbero esserne la conferma. Intanto il post ha ottenuto oltre mezzo milione di like, un segno che la reunion sarebbe molto gradita dai fan.