"Matteo mi ha lasciato perché non gli piacevo. Corona? Bravo". Saltano i primi altarini di Sophie

Non c'è che dire: questa è l'estate del trash e delle pagliacciate. Tutta colpa dei prezzemolini della tv che, tra social e feste, cercano a ogni costo di ottenere nuova visibilità e rimanere sulla cresta dell'onda ("di quale mare?", ci sarebbe da chiedersi). Così alla vigilia della nuova stagione televisiva, dei salotti gossippari e dei reality si moltiplicano i finti siparietti e le provocazioni per trovare posto in tv.

La più discussa è sicuramente Sophie Codegoni. L’addio a Matteo Ranieri (due settimane dopo la scelta di Uomini e Donne), il presunto flirt con Fabrizio Corona e l’amicizia con Taylor Mega hanno portato fortuna alla Codegoni. La modella è passata direttamente dal trono di Maria De Filippi al confessionale di Alfonso Signorini. L’ex tronista è infatti la prima concorrente ufficiale della nuova edizione del Grande fratello vip. Il gossip e il chiacchiericcio scatenatosi attorno alla bella milanese negli ultimi mesi hanno di fatto alimentato la sua popolarità tanto da farla finire nel cast del reality. Che fosse la Casa il suo obiettivo sin dall’esordio in tv? Al Grande fratello vip si parlerà sicuramente della rottura con Matteo. Le premesse ci sono tutte. Ad alimentare le scintille sono le sue dichiarazioni rilasciate alla rivista Chi sull’ex corteggiatore: " Mi ha lasciato lui: diceva che non gli piacevo né esteticamente, né caratterialmente. Insomma, una brutta persona, tutt’altro rispetto a come si era mostrato ". Matteo non ha ancora replicato, ma a rispondere ci ha pensato un’ex corteggiatrice che Sophie conosce bene, Chiara Rabbi che sul web ha ironizzato: " Quindi Matteo è una brutta persona e Corona è meraviglioso? Quanta confusione nel mondo!" (Sophie, infatti, aveva detto che è molto amica di Fabrizio ma che non stanno insieme) . La Codegoni attraverso Instagram ha invitato tutti a tacere. Se ne parlerà nella Casa (ovviamente).

C'è attesa anche per la nuova stagione di Uomini e Donne. Le registrazioni sono riprese negli scorsi giorni e i nomi dei nuovi tronisti sono già stati resi noti. Intanto la vecchia guardia non molla la presa e nel parterre del trono Over sono attesi graditi ritorni. Il primo sembra essere quello di Gemma Galgani che, nonostante i rumor su un presunto addio a Maria De Filippi, sembra essere pronta a gettarsi nuovamente in pis... studio. Come? Con un décolleté nuovo di zecca. L’indiscrezione sul nuovo ritocchino estetico, a cui la dama torinese si sarebbe sottoposta, è arrivata dal settimanale Nuovo, che ha lanciato la bomba sul nuovo seno di Gemma, che già aveva ceduto alla chirurgia estetica sottoponendosi a un lifting al viso nella passata stagione. Che dire: si attendono reazioni (pesanti) da Tina Cipollari.

Ad alimentare i finti gossip ci pensano soprattutto gli ex protagonisti di Temptation Island Alessandro e Carlotta. Prima si sono scoperti in sintonia partecipando al programma di Canale5, poi si sono frequentati fuori dal reality (tra alti e bassi) e infine si sono lasciati per poi tornare di nuovo insieme (con tanto di dichiarazione social farlocca). Siparietto? Circo? Chiamatelo come vi pare. A far finire però nella bufera l’ex fidanzato di Jessica è stato l’appellativo con cui si è rivolto a Carlotta in una delle ultime dirette Instagram. Dopo aver reso privato il suo profilo, Autera ha chiacchierato con i suoi follower parlando di Carlotta e degli ex partecipanti di Temptation Island con cui è rimasto in contatto. Durante la diretta però ha definito "handicappata" Carlotta. Se questo è amore...