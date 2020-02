Sophie Turner è in dolce attesa. Primo figlio per l’attrice de Il Trono di Spade

La notizia ha fatto il giro del web nella serata di mercoledì 12 febbraio. L’autorevole Just Jared, uno dei magazine americani di gossip più cliccati negli Stati Uniti, avrebbe confermato che Sophie Turner, celebre attrice de Il Trono di Spade, sarebbe in dolce attesa del suo primo figlio. È sposata da appena 9 mesi con Joe Jonas, ex leader dei Jonas Brothers, e la notizia bomba sarebbe stata confermata da una fonte vicina della coppia, ma i neo sposi per ora non rilasciano nessun tipo di dichiarazione sulla questione.

Una notizia che di sé lascia i fan esterrefatti perché, negli ultimi mesi, nessuno avrebbe mai pensato che Sophie Turner potesse essere già in dolce attesa. O è stata brava nel nascondere le prove della sua gravidanza, oppure semplicemente è incinta di pochi mesi e quindi le forme sono ancora molto contenute. Sta di fatto che la coppia si rifiuta di commentare, non conferma né tantomeno smentisce il pettegolezzo e i giornali allora cercano conferme da altre fonti. L’ultima apparizione pubblica di Sophie Turner è stata quella dei Grammy Awards, in cui è apparsa con uno splendido vestito a balze in cui, i più attenti, riferiscono che quell’outfit avrebbe fatto in modo di nascondere la gravidanza. Altri dettagli sulla lieta novella spuntano proprio dai social. “La felicità inizia con te”, aveva scritto l’attrice in un post di qualche giorno fa, in cui ha condiviso con i fan un dolce scatto che la ritraeva con il marito. A gettare benzina sul fuoco ci pensa la fonte anonima ma vicina alla coppia. Come ha rivelato alla stampa, è più che certo che Turner sia in dolce attesa. "Stanno mantenendo le cose segretissime – rivela al magazine americano -. Ma i loro amici e la loro famiglia sono super eccitati per la bellissima notizia". Tutte indiscrezioni da prendere con le pinze. Fino a quando non ci sarà la conferma dai diretti interessati, la maternità di Sophie Turner sarà del puro e semplice gossip. Ma i fan sono in fibrillazione e sperano che la notizia possa essere fondata.

Lei ha 23 anni, è famosa per essere stata Sansa Stark nella serie Il Trono di Spade. Capelli biondi, fisico slanciato e pelle eburnea, sono le caratteristiche della sua immanente bellezza. Si è fidanzata nel 2017 con Joe Jonas per sposarsi poi prima in una cerimonia a Las Vegas e poi in un altro party, sobrio e romantico, insieme ad amici e parenti in Provenza.