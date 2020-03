Sophie Turner e Joe Jonas comprano giocattoli, gravidanza in vista?

Sophie Turner avvistata mentre acquistava un coniglietto di peluche.

Come riporta il Mirror, l’attrice è stata vista in compagnia del marito, il cantante Joe Jonas, a Los Angeles con questo particolare oggetto: aumentano quindi le speculazioni in merito a una possibile prima gravidanza per la coppia. L’avvistamento è avvenuto nella zona di Studio City lo scorso venerdì pomeriggio, dove tuttavia i due hanno anche acquistato libri, giochi e dvd.

Difficile dire se già si possa scorgere un pancino: l’attrice aveva l’addome coperto con un ampio maglione. Turner e Jonas hanno inoltre cercato di mantenere un profilo basso durante la loro giornata di shopping, indossando abiti comodi, occhiali da sole e il cappellino. La coppia è apparsa di buon umore.

Il mese scorso, una fonte anonima ha riferito che l’attrice sia incinta, ma voglia tenere l’argomento sotto il più stretto riserbo: solo amici intimi e famigliari ne sarebbero a conoscenza e sono entusiasti per loro. I portavoce della coppia hanno rifiutato di commentare le indiscrezioni, che sono state alimentate tuttavia da un titolo di giornale.

Sophie Turner - che è stata una delle protagoniste più amate di "Game of Thrones" - è infatti sulla copertina del prossimo numero di Elle, nell'edizione per gli Stati Uniti. L’attrice l’ha pubblicata anche su Instagram. Il titolo recita “ Sophie Turner sull’amore, la fama e il crescere nella famiglia Jonas ”.

Turner e Joe Jonas si sono sposati a tra maggio e giugno 2019 - con una cerimonia prima a Las Vegas e poi un’altra ufficiale in Francia - dopo una frequentazione iniziata nel 2016. Nessuno dei Jonas Brothers è attualmente single: Kevin è sposato dal 2009 con Danielle Deleasa - e hanno una figlia, Alena Rose - Nick Jonas è sposato con l’attrice Pryianka Chopra dal 2018 e anche loro si conobbero nel 2016.

