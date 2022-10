Sopravvissuti è la nuova fiction Rai

Il primo episodio di Sopravvissuti arriva il due ottobre, in prima serata e su Rai Uno. Una nuova fiction debutta in tv e l’attesa si taglia quasi a fette. Con un cast di grandi stelle, tra cui spicca il bello e bravo Lino Guanciale, un budget da capogiro per una produzione dedicata al piccolo schermo, una storia accattivante e di grande spessore, questa è la serie che guarda con invidia alla tradizione seriale del nord America. Sopravvissuti è stato definito una versione italiana di Lost che incontra la tensione di Homeland. Forse i paragoni sono un po' azzardati ma la fiction, almeno dalle prime immagini che sono trapelate in rete, ha tutte le qualità per diventare un altro piccolo ma grande successo per le reti Rai.

La vicenda si svolge a Genova. Un’imbarcazione di nome Arianna è pronta a salpare per una traversata lungo l’Oceano. L’intento è di raccogliere fondi per beneficenza. Ad aver organizzato la traversata è Luca (Lino Guanciale) che è alla guida dei cantieri Leone. Tra gli altri passeggeri c’è anche Gabriele, medico di bordo e figlio di Anita, ispettore di polizia, e Giulia Morena, una nota attrice che parte insieme al marito e al figlio. Durante il viaggio, però, accade un imprevisto. Dopo qualche giorno di navigazione, l’imbarcazione risulta invisibile ai radar e i passeggeri vengono dichiarati dispersi. Passa un anno e ciò che resta dell’imbarcazione viene ritrovata tra le coste del Venezuela. Metà dell’equipaggio è ancora vivo ma provati da quella drammatica esperienza. Tratti in salvo, i sopravvissuti raccontano alle autorità i fatti riguardanti una terribile tempesta che ha procurato il naufragio, ma sulla vicenda ci sono troppe ombre e poche luci. Infatti, durante le indagini emergono una serie di inquietanti domande: come sono riusciti a sopravvivere? cosa è accaduto durante l'intero anno?

Sopravvissuti è una co-produzione internazionale di Rai Fiction, con Rodeo Drive, France Télévisions, Cinétévé e ZDFneo. È diretta da Carmine Elia ma la serie è stata ideata da quattro allievi della prima edizione del Master di Scrittura Seriale organizzato da Rai Fiction in collaborazione con il Centro Italiano di Studi Superiori per la Formazione e l’Aggiornamento in giornalismo radiotelevisivo di Perugia, e con il sostegno dell’Associazione Produttori Audiovisivi. Una serie all’avanguardia e che rappresenta un vero e proprio salto nel vuoto per le reti Rai, che escono dalla loro confort zone per proporre al pubblico qualcosa di nuovo e al passo con i tempi.