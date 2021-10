Le principesse Selassiè sono una sola?

Cosa significa la parola vip? Nasce come acronimo di "very important person" e viene oggi utilizzato soprattutto per riferirsi a persone famose, o per lo meno note. Insomma, per indicare quei personaggi che quando li si incontra per strada, almeno qualcuno dice, "ehi, ma lui io lo conosco". Eppure, nella casa del Grande fratello vip di quest'anno quelli che quando escono corrono il rischio di essere fermati per un selfie o un autografo si contano sulle dita di una mano. Tra i tanti "ma chi?" di questa edizione ci sono le sorelle Selassiè, che si sono presentate come eredi dell'ultimo imperatore etiope Hailè Selassiè.

Sono entrate nella Casa fregiandosi del titolo di principesse, salvo poi scoprire che, stando a quanto ricostruito dal settimanale Oggi, il vero cognome del padre (e quindi delle figlie) sarebbe Bissiri. L'uomo non sarebbe il figlio dell'imperatore ma di un giardiniere in servizio nel palazzo imperiale di Hailé Selassié. Arrivato poi in Italia, l'uomo sarebbe riuscito a cambiare i documenti e a convincere gli altri (e forse anche se stesso) di essere un nobile. Inoltre, il padre delle sorelle, che sulla carta dovrebbe essere l'erede diretto dell'ex imperatore, si trova ora in carcere in Svizzera per truffa e falsità in documenti. " I suoi parenti, fratelli e una sorella, stanno ad Aprilia, vicino a Roma. Sono persone molto per bene che vivono di duro lavoro ", ha riferito una fonte anonima al settimanale.

E così le sue figlie hanno vissuto nell'agio di sapere di essere nobili pur non essendolo, probabilmente. Che poi uno pensa all'aristocrazia e si immagina qualcuno di raffinato, colto, elegante, magari non sul modello caricaturale della principessa Sissi o della Cenerentola dei cartoni animati ma almeno con un minimo di regalità insomma. No, le tre sorelle Selassiè (che hanno tra i 19 e i 33 anni) sono tre ragazzette romane di quelle che è più facile incontrare il sabato pomeriggio al Tufello piuttosto che all'Olgiata. Niente di male, ci mancherebbe, ma si tratta di due mondi diversi.

Ma se buon sangue non mente, mentre su oro padre si addensano nubi in merito all'origine, le sorelle Selassiè si sono fregiate di una fantomatica laurea conseguita all'università americana ma davanti alla richiesta di rettifica dell'ateneo e alle pressioni del conduttore, due delle tre hanno vuotato il sacco ammettendo di aver detto una bugia. Iniziano a essere un po' troppi gli aspetti che non collimano in queste tre ragazze, che fino a poco meno di un mese fa erano note al massimo al loro salumiere di fiducia. Ma, forse, quest'Italia merita questi vip. O pseudo tali.