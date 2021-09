Gf, principesse sbugiardate: "Laurea inventata"

" Ma saranno davvero principesse o lo sono com'è vero che sono laureate ". Il popolo del web è impietoso con Lucrezia, Jessica e Clarissa Selassié dopo la figuretta fatta nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini ha smascherato le principesse etiopi che, prima di entrare nella Casa, avevano detto di essere laureate nel loro video di presentazione.

Niente di più falso. La conferma è arrivata direttamente dall'Università, che ha chiesto una rettifica all'affermazione delle sorelle, svelando che nessuna delle Selassié si è laureata presso la loro istituzione. Sui social network la polemica infuria da giorni e le critiche stanno travolgendo le tre ragazze romane, discendenti dell'ultimo imperatore d'Etiopia. Su Twitter i cinguettii si sprecano: " Le principesse con la laurea non pervenuta e le lezioni online. Cinema", "Dov'è la laurea principesse sul pisello?", "Ma quali principesse? Tre smandrappate, dai... Dopo la finta laurea, verrà fuori anche il finto titolo nobiliare", "La laurea on line…ridicole e pagliacce le fake principesse …quindi se va bene forse hanno il diploma ".

Alfonso Signorini ha messo le sorelle di fronte alla realtà nel corso dell'ultima puntata. Jessica è stata chiamata a leggere il contenuto della busta nera, che non porta mai buone notizie per i concorrenti. Conciso ed enigmatico il messaggio: " Le principesse non ce la raccontano giusta ". E il conduttore ha annunciato la richiesta di smentita dell'Università: nessuna laurea in Comunicazione per Jessica né in Internationl Business per Lucrezia. L'imbarazzo è comparso sul volto delle sorelle e Jessica ha provato a chiarire la situazione. Finendo per peggiorarla.