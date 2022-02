Spaghetti horror: la ricetta dell'influencer fa impazzire chef Barbieri

Il "mappazzone", sino a oggi, era considerato da Bruno Barbieri il massimo oltraggio realizzabile in cucina. Lo sanno bene gli spettatori di Masterchef, che in più occasioni lo avevano visto scagliarsi contro l'approssimazione ai fornelli da parte degli aspiranti cuochi del reality culinario. Stavolta, però, lo chef stellato si è dovuto ricredere. In peggio. In un video pubblicato sui social e diventato virale in queste ore, Barbieri reagisce disperandosi alla preparazione di una ricetta da incubo realizzata da una influencer: gli spaghetti al sugo cotti direttamente nel forno e accompagnati da sottaceti.

Nel filmato, lo chef emiliano assiste incredulo alla video-ricetta pubblicata su un profilo di TikTok che vanta ben 3,5 milioni di follower. Lo schermo è diviso in due: da una parte c'è il giudice di Masterchef Italia, dall'altro l'influencer anglofona alle prese con gli spaghetti. La preparazione del piatto, però, parte malissimo. Gli spaghetti vengono immersi, ancora crudi, in un vasetto di salsa al pomodoro e poi disposti in una pirofila. Il preparato viene poi sommerso con dell'acqua e inserito in forno. Barbieri non crede ai propri occhi: prima strabuzza lo sguardo, poi spalanca la bocca e scuote le mani in segno di disappunto. Quell'oltraggio alla cucina tricolore è uno choc anche per chi, come lui, nella sua vita professionale ai fornelli ha visto di tutto e di più.

Ma la ricetta horror non è finita. E per Barbieri arrivano nuove mostruosità culinarie a cui assistere. L'influencer infatti estrae dal forno gli spaghetti - che nel frattempo hanno assunto un aspetto inquietante - e li ricopre con del formaggio prima di metterli di nuovo a cuocere. Lo chef a quel punto si mette le mani nei capelli, poi batte i pugni come a volersi ribellare. Ma ecco che arriva la mazzata finale, da voltastomaco.

La protagonista della video-ricetta, infatti, si appresta ad assaggiare gli spaghetti al sugo ma prima di farlo li accompagna con un cetriolo sottaceto. Rassegnazione al massimo per Barbieri, che già in altre occasioni si era divertito a pubblicare su TikTok delle simili reaction (così si chiamano qsti video nel gergo del web). Per lo chef emiliano, roba da rimpiangere i litigi con i concorrenti di Masterchef, dove al massimo si arrivava a discutere sulla corretta denominazione delle "arancine" siciliane.