"Ma è spenta...". La gaffe della De Lellis fa scatenare il web

" Ti hanno pagato per questa pubblicità. Almeno accendi la piastra ". Il riassunto dell'ultima gaffe di Giulia De Lellis è tutto nel commento che un utente le ha lasciato sotto al suo ultimo post Instagram. Uno dei tanti. Così la promozione si è trasformata in un assalto all'influencer tra commenti ironici e frecciatine.

Giulia De Lellis è una delle influencer più seguite di Instagram. Tutto ciò che pubblica sui suoi canali social viene passato sotto la lente di ingrandimento. All'occhio attento dei suoi follower nulla sfugge, soprattutto le gaffe e le disattenzioni. L'ultimo post condiviso dall'influencer romana su Instagram non ha fatto eccezione, facendola finire dritta dritta al centro delle critiche beffarde. Il motivo è semplice: la De Lellis si sarebbe dimenticata di accendere la piastra per capelli, che stava sponsorizzando sul popolare social network. Questo non le ha impedito di continuare a stirarsi i capelli, scatenando le reazioni dei suoi seguaci: " Ma è spenta la piastra o non funziona?", "La piastra era spenta… Pubblicità riuscita eh", "La prima piastra per capelli che funziona a freddo ".

Neppure alle sue fan più accanite è sfuggito il dettaglio, facendo gridare alla gaffe: "S ei bellissima, però Giuly la piastra era spenta.. a noi lo puoi dire ". Tra le decine di commenti monotematici non sono mancati gli attacchi degli hater, che si nascondono in mezzo ai 5 milioni di seguaci che seguono Giulia De Lellis ogni giorno sul web. L'ex fidanzata di Andrea Damante è stata criticata anche per il mondo in cui utilizzava la piastra e gli hater ci sono andati giù pesanti: " Col cavolo che ti venivano così i capelli senza il parrucchiere prima", "Non la sai neanche usare", "Io modo in cui prova a prendere per il culo i suoi followers è esasperante", "Più falsa della piastra spenta ".

La sponsorizzata non avrà avuto l'esito desiderato, ma intanto l'influencer si è ripresa la scena social dopo un breve periodo di assenza. Negli scorsi giorni, infatti, la De Lellis aveva informato i suoi fan di avere avuto problemi di salute, non gravi, che l'avevano costretta ad allontanarsi momentaneamente dal web. Ironico che il suo ritorno sui social sia coinciso con una gaffe.