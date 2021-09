"Ridicola", "Si faccia aiutare". Scoppia la lite con la De Lellis

Giulia De Lellis non è nuova a finire nel mirino degli hater, ma l'ultimo attacco social ha fatto letteralmente perdere le staffe all'influencer romana. L'ex gieffina, reduce dall'esperienza alla conduzione del programma Love Island, è stata criticata per un post condiviso sulla sua pagina Instagram. Ma alle offese, questa volta, la De Lellis ha deciso di replicare a tono e sul web sono volati stracci.

A scatenare la rissa social sono state le ultime foto pubblicate da Giulia De Lellis sul suo account personale. Una serie di immagini in cui l'ex di Andrea Damante si è mostrata con un look decisamente non convenzionale - ispirato alle battute di caccia inglesi - e firmato dall'azienda di famiglia del suo attuale fidanzato. Le foto hanno catturato l'attenzione degli oltre 5 milioni di follower che la seguono su Instagram, ma hanno anche attirato le critiche dei soliti odiatori del web. Commenti sprezzanti che sono finiti per lo più nel dimenticatoio. Uno tra questi, però, ha scatenato la sua reazione incontrollata. " Ma è semplicemente ridicola! ", ha commentato con tono offensivo una follower sotto il suo post, come riporta il sito Biccy.it.

Le parole della sconosciuta hanno colto nel segno indispettendo Giulia De Lellis e costringendola a replicare pubblicamente su Instagram. Tutto sotto lo sguardo curioso dei suoi seguaci, che hanno letto il botta e risposta al vetriolo tra le due. " Ma lei che è una madre di famiglia, invece, che mi segue solo per insultarmi pubblicamente?" , ha commentato sotto al post l'influencer. Toni decisamente accesi che nascondono ben altro, come ha chiarito subito dopo la De Lellis: " Per non parlare dei suoi messaggi privati agghiaccianti, non si sente un tantino fuori luogo? Perché solo ridicola è dir poco. Ma poi da tempo, basta. Si faccia aiutare per favore ".

Non è la prima volta che Giulia De Lellis si lascia coinvolgere in un botta e risposta pubblico sui social network. Era successo in occasione del matrimonio della sorella - celebratosi pochi giorni fa - ed era successo alcuni mesi fa con alcune sue fan. Questa volta, però, dietro alle critiche sembra esserci ben altro. L'ex volto di Uomini e Donne ha chiarito che la donna non sarebbe nuova a scriverle offese e minacce non solo sotto ai post, ma anche con messaggi privati, tartassandola con attenzioni indesiderate.