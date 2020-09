"Speriamo non mi bruci il c...": la Incontrada scherza (forse)

Prima il "ruttino", poi il lato b che rischia di andare a fuoco. Vanessa Incontrada sui social network regala "perle" una dietro l'altra e sul suo ultimo set cinematografico dà spettacolo. I fuori onda e i backstage dei film offrono spesso momenti divertenti e goliardici e la bella spagnola ci mette del suo. Il clima che si crea sul set tra attori e maestranze è in grado di regalare gag e siparietti tutti da ridere e l'ultimo ha visto protagonista Vanessa Incontrada. Sul set del suo nuovo film - in cui l'attrice è co-protagonista insieme a Francesco Pannofino - la Incontrada ha regalato una piccante gag, che sui social è diventata virale in poche ore. E non poteva essere altrimenti.

Da alcune settimane sono cominciate le riprese della commedia "Ostaggi", film che vede protagonista Vanessa Incontrada al fianco di Gianmarco Tognazzi e altri grandi attori italiani. Sul set della pellicola, nonostante le restrizioni imposte dall'emergenza coronavirus, il morale tra gli attori è alto e tra un ciak e l'altro ci si diverte tra battute e risate. Chi proprio non riesce a trattenersi è Vanessa Incontrada che - verace e genuina - si è resa protagonista di un boccaccesco siparietto. Tutta "colpa" del ferro da stiro utilizzato dalle costumiste che, con il suo vapore, ha rischiato di bruciare il lato b della bella spagnola.