Il buongiorno "particolare" della Incontrada: "Ops, mi è scappato un ruttino"

Gli atteggiamenti da diva non fanno parte di Vanessa Incontrada che, in tv come sui social, si mostra esattamente com’è: solare, naturale, per nulla artefatta e, soprattutto, insofferente a qualunque tipo di filtro.

Apprezzatissima durante il serale di Amici di Maria De Filippi, la Incontrada ha confermato di essere un’artista a tutto tondo: attrice, conduttrice e giudice in grado di far valere le proprie ragioni esponendole con il sorriso, educazione e una veracità sempre apprezzata dal pubblico da casa.

Da sempre seguitissima sui social dove si racconta durante la sua quotidianità evitando accuratamente l’utilizzo di qualunque filtro che modifichi, anche solo minimamente, la sua bellezza naturale, Vanessa Incontrada non ha paura di mostrarsi al suo pubblico così com’è. Capelli bianchi, sopracciglia non curate e “piccoli incidenti” di percorso che possono verificarsi durante i saluti di buongiorno al suo pubblico.

Nelle ultime ore, infatti, la Incontrada si è fatta amare ancora di più – e soprattutto dal pubblico femminile – per aver palesato tutti quei problemi che accomunano le donne in tempi di quarantena, quando estetiste e parrucchieri non sono aperte e, chi può e ne è in grado, deve curare da sé la propria immagine.

Ma Vanessa Incontrada sembra non voglia dedicare il tempo libero a nascondere i capelli bianchi e i peli antiestetici, anzi ne va fiera e ci gioca allegramente sui social. “Che brutta, che brutta, che brutta” , ha scherzato lei osservandosi in video e decidendo di condividere con i suoi fan questo sfogo tipico da donna in quarantena.

Ma ciò che ha strappato ancora di più un sorriso a tutti coloro che la seguono è stato il buongiorno con gaffe dell’attrice. Alle 7.48 del mattino, Vanessa ha salutato tutti i follower ma, all’improvviso, si è coperta la bocca: “ Scusate, mi è scappato un ruttino! ”. Un incidente di percorso comune a molti, ma che poteva essere immediatamente rimosso dalla sue storie social facendo finta di nulla e registrando un altro video che la rendesse meno “goffa”. Invece no, la Incontrada non si è minimamente preoccupata della gaffe commessa e ha continuato la registrazione concentrandosi poi sull’amata cagnolina Gina.

È proprio per questo che l’attrice è una delle più amate: perché non ama mostrarsi per ciò che non è, perché ride di se stessa e dei suoi scivoloni, ma lo fa con una solarità e una leggerezza che non sono superficialità, ma capacità di accettarsi ed apprezzarsi per quelli che si è.