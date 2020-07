La moglie di Bonolis preoccupa i fan

Sonia Bruganelli spiazza i follower con uno scatto social diverso dal solito. Fan e hater si dividono sulle reazioni dimostrate di fronte a questa fotografia.

La moglie di Paolo Bonolis ha infatti pubblicato su Instagram una foto che ritrae la pagina di un libro con solo la scritta “ Fine ”, seguita da un punto. Gli hater polemici di Sonia Bruganelli non si sono fatti attendere. “ Se questa è la fine delle volgari e poco eleganti ostentazioni, significa che hai capito che una vera signora è sempre sinonimo di discrezione ”, ha scritto un utente. Il follower si riferisce alle tantissime critiche che Bruganelli ha ricevuto in questi anni, accusata da alcuni di ostentazione di ricchezza sui social. “ La fine - ha aggiunto un altro follower - sarebbe il caso di postare foto che dimostrano la tua ricchezza smisurata, non di certo frutto del duro lavoro e/o sudore della fronte ”. Ma c’è anche qualche fan che difende l’imprenditrice. “ È pieno Instagram di ostentazione - incalza un fan nei confronti di uno di questi hater - se ti disturba non guardare i suoi post ”.

Non si conosce al momento il significato di questo aggiornamento social. Tanto che non mancano i fan preoccupati per Sonia Bruganelli. “ Sonia, ci fai preoccupare ”, scrive infatti un’utente. Ma qualche altra follower è più positiva e aggiunge: “ Dopo una fine c'è sempre un nuovo inizio, da persona ottimista la penso così ”. Gli ammiratori della moglie di Bonolis sembrano volerle esprimere tutta la vicinanza possibile, tanto che qualcuno scrive ancora: “ Meriti di stare bene e di essere circondata solo da persone belle interiormente ”.

Alcuni follower credono che la questione che ha portato Sonia Bruganelli a pubblicare quell’immagine sia il fatto di essere moglie di un personaggio televisivo di primo piano come Bonolis. “ Ti capisco nel mio piccolo - le confessa una fan tra i commenti - Anche io ho avuto un compagno ingombrante (ma anche deficiente, non colto come Paolo), ma tutti mi rompevano le scatole… siamo sempre il riflesso di qualcuno, perché non scindono dal personaggio all’uomo… vai avanti per la tua strada, come abbandonata con due figli e senza lavoro sto facendo io... il mio famoso compagno a 67 anni si è “innamorato” di una di 20 e io sto crescendo a fatica i miei figli di 4 e 13 anni... tutti i suoi fan mi odiano, ma me ne frego. Non capiranno mai che se due persone stanno insieme eh perché si amano, ma non per questo devono essere la stessa persona. Ti stimo vai avanti ”. Tuttavia non sembra essere questa la ragione dietro all’aggiornamento sibillino: la coppia non sembra in crisi e i due coniugi Bonolis non sembrano essere l'uno in contrasto per il successo dell'altro.

C’è anche chi prova a indovinare le intenzioni di Sonia Bruganelli ed essere ugualmente rassicurante. Ma senza successo almeno per quanto riguarda le intenzioni. “ Che è successo? - scrive un’altra fan - Mi dispiace! posso solo dirti che la cosa migliore è che ora hai chiara tutta la situazione. Questa è la cosa importante. Poi, spero tanto che se ne vale davvero la pena si possa ritornare sui vecchi passi e sistemare tutto, o altrimenti andare avanti così fermandosi davvero alla parola fine ”.