"Ci hai deluso". Fan contro Bonolis sul profilo della moglie

Paolo Bonolis nella bufera su un aggiornamento social della moglie.

Ma Sonia Bruganelli non c’entra nulla con la polemica. La consorte del celebre conduttore tv si è limitata a pubblicare su Instagram uno scatto che la ritrae insieme al marito e a un ristoratore cui sono affezionati. La presenza di Paolo Bonolis nella fotografia è stata la sponda per un follower, che si è lamentato delle continue repliche mandate in onda nell’ultimo periodo.

“ Paolo hai deluso molti tuoi telespettatori - ha scritto il fan - non ti sei fatto rispettare per mandare in onda le nuove puntate del tuo programma. Noi non siamo burattini. Mi dispiace ma in tv non ti seguo più ”. Il riferimento è al fatto che Mediaset abbia mandato in onda in questo periodo molto difficile numerose repliche di “Ciao Darwin” e “Avanti un altro”, due trasmissioni condotte da Paolo Bonolis. Il follower si riferirebbe proprio al quiz di fascia tardo-pomeridiana nella sua polemica. Intanto gli altri fan si interrogano e fanno supposizioni.

“ Cosa vuoi dire? - scrive una follower della moglie di Paolo Bonolis - hanno mandato in onda puntate vecchie e non puntate nuove… (Avevano fatto puntate nuove?) ”. Il mistero delle nuove puntate di “Avanti un altro” non ha al momento conferma, tanto che quelle dei fan sono indiscrezioni o al massimo rumor. Molte trasmissioni televisive hanno dovuto affrontare stop o ritardi a causa dell’epidemia di coronavirus. Ma non è solo questo il nodo al vaglio dei fan.

“ Comunque senza il maestro Laurenti - aggiunge ancora un follower - pare sia depresso ”. Da qualche giorno si parla infatti di una presunta separazione artistica tra Paolo Bonolis e Luca Laurenti, ma non è dato sapere di cosa si tratti, tanto che al musicista sono state attribuite diverse presunte circostanze, dalla depressione a nuovi progetti indipendenti.

Non è solo questa però la polemica innescata sullo scatto di Bruganelli. Un’altra fan ha avuto da ridire sul contenuto delle repliche di “Ciao Darwin”. “ Dovrei farvi un appunto sulle puntate di Ciao Darwin - ha commentato - Lo trovo troppo poco rispettoso visto l’orario in prima serata del sabato sera. Ma non è possibile fare uno spettacolo senza cattivo gusto? ”. Ma un’altra fan ha risposto con piglio pronto: “ Ha un botto di ascolti, cambia canale! ”. Tanto che una follower di Bruganelli non esita a ribattere tra i commenti: “ Paolo sei un grande un pezzo di storia della tv ”.

