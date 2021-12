Da Spider-Man a Matrix. E nel mezzo... Sorrentino

«Fiato alle trombe, Turchetti». Ci fosse Mike, darebbe probabilmente così il via al periodo più amato da ogni cinefilo che si rispetti. Come nelle gioiellerie più prestigiose, anche le case di distribuzione esibiscono, sotto Natale, il diamante (film) più prezioso, sperando che il lungo ponte natalizio faccia aumentare le conseguenti entrate. Con che menu? Ricco, ricchissimo anche per le piattaforme streaming che non saranno da meno del grande schermo. Di quello che ci aspetterà nelle festività si ha già, da questa settimana, un grande assaggio. In questo week-end, infatti, debuttano pellicole dalle quali ci si aspettano incassi importanti. A partire da Spider-Man - No Way Home, terzo film della saga che introdurrà il multiverso dimensionale nel Mcu. Domani, 16 dicembre, è il momento più atteso dai tanti amanti di Diabolik con il film omonimo, diretto dai Manetti, dedicato al famoso ladro dei fumetti, cui darà volto Luca Marinelli. Domani esce anche House of Gucci, che racconta la travagliata storia d'amore tra Patrizia Reggiani e Maurizio Gucci, culminata con l'omicidio, su commissione, di lui; diretto da Ridley Scott, il cast vanta la presenza di Lady Gaga, Al Pacino, Adam Driver, anche se la resa, stile soap opera, non fa giustizia alla vicenda. Non ci sarà il cinepanettone, ma l'eredità del film comico natalizio viene raccolta da Alessandro Siani, regista e protagonista (quasi assoluto, visto lo spazio enorme che si è ritagliato) della commedia Chi ha incastrato Babbo Natale?. Gli fa solo da spalla (ed è un peccato) Christian De Sica, alle prese con il boicottaggio di un elfo; sorrisi ingenui e comicità a target famiglia. Per i cinefili duri e puri, da non perdere è sicuramente, sempre domani, il debutto di One Second, ennesimo grande film diretto da Zhang Yimou, in quella che è la sua più grande dichiarazione d'amore al cinema.

La settimana prossima debutta l'atteso Sing 2, il musical animato che rinverdisce il successo del suo predecessore. E, a proposito di musical, il 23 dicembre arriva, nelle nostre sale, West Side Story, firmato da Steven Spielberg, adattamento del celebre spettacolo di Broadway e remake dell'omonimo film del 1961. Il 23 ecco la nuova commedia di Paolo Genovese, Supereroi, con Alessandro Borghi e Jasmine Trinca, che gira intorno ad una domanda: quanti superpoteri deve avere una coppia per resistere al tempo che passa e amarsi tutta la vita? Ai premi Goya spagnoli ha avuto il record di ben 20 nomination: è Il capo perfetto, spiazzante dark comedy con un irresistibile Javier Bardem nei panni di un finto benevolo boss aziendale. Il 25 dicembre, Alessandro Genovesi firma 7 donne e un mistero, remake del film di François Ozon, con al centro l'omicidio di un imprenditore e un gruppo di donne sospettate. Meraviglioso è Illusioni Perdute, in programmazione dal 30, grazie alla regia di Xavier Giannoli che racconta ascesa e crollo di un giovane provinciale alle prese con la rigida società parigina. Stesso giorno per il prequel La Befana vien di notte 2 - Le origini, con Monica Bellucci nei panni della strega buona Dolores. Inizio 2022 altrettanto da brividi. L'1, infatti, esce Matrix Resurrections, nuovo capitolo della trilogia, che riunisce nuovamente Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss negli iconici ruoli di Neo e Trinity. Per chi è in cerca di risate, dovrebbero essere garantite da Pio e Amedeo che, a Capodanno, saranno i protagonisti di Belli ciao. Genitori, preparatevi a fare la fila, invece, per portare le eredi a vedere Me contro Te -Persi nel tempo, terza avventura con i due fenomeni social. Cinema d'autore è Un Eroe, dal 3 in sala, con Asghar Farhadi che torna a girare in Iran un grande film. E il 5 debutta The King's Man - Le origini che racconta le origini dell'agenzia Kingsman, tra azione e sentimenti patriottici.

Netflix gioca un trio da capogiro. È già a disposizione Il potere del cane, da molti considerato il più bel film del 2021, grazie alla magia della regia di Jane Campion. Oggi è il giorno di Paolo Sorrentino e del suo riuscitissimo e biografico È stata la mano di Dio, candidato italiano agli Oscar mentre il 24 debutta Don't look up, divertente kolossal su una cometa che sta per schiantarsi sulla Terra, con Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence e Meryl Streep. Il 5 gennaio, invece, debutterà 4 Metà, film original con Ilenia Pastorelli e Matilde Gioli. Amazon Prime Video gioca le carte Encounter, titolo fantascientifico con Riz Ahmed e Octavia Spencer e, dal 21, Being the Ricardos, con Nicole Kidman e Javier Bardem, incentrato sulla storia d'amore tra Lucille Ball e Desi Arnaz. Apple Tv+ ha come titolo forte, dal 17, Il Canto del Cigno, sci-fi con Mahershala Ali, uomo malato terminale che decide di affidare i suoi ricordi a un clone, per non far soffrire la famiglia. Su Mediaset Infinity Plus non mancano i titoli forti. Fino a domani potrete vedere, in Premiere, An American Pickle, la commedia con Seth Rogen. Dal 17 al 23 dicembre, invece, ecco The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo, con protagonisti ancora i Warren, investigatori del paranormale, mentre dal 24 al 30 arriva il thriller d'azione Frammenti dal Passato Reminiscence; dal 31/12 al 6/1 Malignant è perfetto per tutta la famiglia. Disney+ ha, come novità, Diario di una schiappa versione animata e Home Sweet Home Alone, sorta di remake di Mamma Ho perso l'aereo, con Star che mette a disposizione The Last Duel di Ridley Scott, con Matt Damon e Adam Driver. La Rai punta su Sergio Castellitto ed Eduardo. Dopo Sabato, Domenica e Lunedì (ancora disponibile su RaiPlay), il 27 andrà in onda, in prima serata, Non ti pago. Infine, Sky, per il periodo natalizio, farà vedere, tra gli altri, Il cattivo poeta con Castellitto, Comedians di Salvatores, Come un gatto in tangenziale - ritorno a Coccia di Morto, sequel con Cortellesi e Albanese, il bellissimo The Father con Anthony Hopkins e, l'1 gennaio, proporrà, esclusiva, il nuovo film di Edoardo Leo, Lasciarsi un giorno a Roma. Guerre stellari.