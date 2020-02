Spiral - L’eredità di Saw, il nuovo film della saga horror

Iniziata nel 2004, la saga horror di Saw è stata un successo mondiale arrivando a ben otto film, nove se si conta il prossimo Spiral, di cui ora abbiamo il primo trailer.

Spiral - L’eredità di Saw, la trama

I protagonisti di Spiral - L’eredità di Saw (titolo originale Spiral: From the Book of Saw) sono la coppia di detective Ezekiel “Zeke” Banks e William Schenk. Il primo, nel ruolo del collega “anziano”, il secondo, da poco promosso ad investigatore. Un omicidio scuote la loro giornata, ma come ci insegnano i precedenti film di Saw c’è qualcosa di più dietro e i destinatari del messaggio sono proprio i poliziotti.

Una serie di omicidi si susseguono, accompagnati dagli immancabili indizi recapitati agli investigatori, i quali finiranno per “intrappolare” i detective nel piano architettato dal perverso omicida. Le indagini vedono partecipare anche il padre di Zeke, Markus Banks, uno stimato veterano della polizia che è deciso a scoprire la verità in prima persona, sfidando il misterioso assassino.

Il legame con Jigsaw - cioè il protagonista della saga madre - lo si nota non solo per il modus operandi, la presenza di un piano complesso ed il “gioco” che si instaura con i detective, ma anche per dei disegni presenti sulle scene del crimine. Si tratta di spirali rosse, le quali ricordano quelle presenti nelle guance del suo aiutante, Billy il Pupazzo. Ancora non è ben chiaro se Spiral - L’eredità di Saw, è un reboot o un sequel de L’enigmista. Tuttavia, i molteplici richiami con la storia precedente ci portano a pensare che l’assassino al centro del film sia un nuovo adepto di Jigsaw.

Protagonisti, regia e uscita del film

I due protagonisti di Spiral sono Chris Rock e Max Minghella, affiancati da Samuel L. Jackson e Marisol Nichols. Chris Rock, noto per la sua carriera da comico, si è interessato molto al progetto di questo nuovo film, partecipando non solo in veste di protagonista ma anche di produttore esecutivo. In Spiral ha la parte di Ezekiel “Zeke” Banks. Minghella, conosciuto per il film The Social Network e soprattutto per la serie tv The Handmaid’s Tale, è il suo partner alle prime armi, William Schenk. Samuel L. Jackson sarà invece il veterano Markus Banks, padre di Zeke, mentre l’attrice Marisol Nichols, che nella serie tv Riverdale ricopre il ruolo di Hermione Lodge, interpreterà il capo della polizia.

La regia di questo nuovo film horror è affidata a Darren Lynn Bousman il quale ha familiarità con la saga essendo stato dietro alla macchina da presa anche per i capitoli 2, 3 e 4 di Saw. Il soggetto del film è di Chris Rock, a dimostrazione di quanto sia coinvolto nella riuscita della pellicola, ma la sceneggiatura porta le firme di Josh Stolberg e Pete Goldfinger, già autori dell’ultimo capitolo Saw - Legacy.

Spiral - L’eredità di Saw uscirà nelle sale dei cinema italiani il 14 maggio, nell’attesa ecco il primo trailer del film.