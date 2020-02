Spunta una foto di Kate Middleton da adolescente

In occasione del viaggio del principe William e di Kate Middleton in Galles il Daily Mail ha tirato fuori dal cilindro una foto inedita di una (non ancora) duchessa adolescente. Lo scatto non è stato pubblicato per caso. Infatti la foto è stata realizzata alla St. Andrew’s School di Pangbourne, nel Berkshire (Galles) dove la futura regina consorte d’Inghilterra ha studiato dal 1986 ed è tornata in visita ufficiale lo scorso 4 febbraio. Kate Middleton ha ricordato i bei tempi andati dichiarando: “Voglio trasmettere ai miei bambini quello che ho appreso qui”.

Durante il giro della scuola Kate ha potuto rincontrare il suo professore di francese e di tedesco, Kevin Alford, anche lui presente nell’ormai famosa fotografia. Secondo Vanity Fair la duchessa avrebbe riconosciuto subito il suo ex insegnante ed esclamato: "Il mondo è proprio piccolo" prima di fermarsi a chiacchierare con lui. Come spiega Elle la St. Andrew’s non è esattamente una scuola economica, dato che la retta dovrebbe aggirarsi sulle 16.950 sterline l’anno, ma i Middleton vi hanno iscritto tutti e tre i figli. Chi avrebbe mai detto che la timida ragazzina della fotografia sarebbe tornata in quel luogo in visita istituzionale, come duchessa di Cambridge e moglie del futuro re d’Inghilterra?

Il professor Alford ha rivelato al magazine Hello: “Ho aspettato questo momento per più di venti anni" e ha proseguito: "Non l’ho più vista dal giorno in cui tornò a trovare il fratello James, quando aveva 14 anni”. Infine ha precisato: “Ovviamente tutti noi abbiamo seguito l’evoluzione della sua carriera. La sua fu una splendida classe di ragazze e andavano tutte molto d’accordo”. Kate Middleton frequentò la St. Andrews dopo il ritorno della famiglia dalla Giordania. Il periodo della scuola, però, non fu sempre così felice.

La duchessa frequentò anche un'altra scuola nel Galles, la Downe House di Newbury, ancora nel Berkshire. Come racconta l'esperta Katie Nicholl, purtroppo proprio lì la duchessa sarebbe stata vittima di bullismo a causa della sua timidezza. La brutta esperienza l'avrebbe spinta a lasciare la scuola per iscriversi alla Marlborough College. Lo scatto che oggi possiamo guardare ci rimanda una Kate Middleton naturalmente molto lontana dalla donna sicura ed elegante che è oggi, eppure è perfettamente riconoscibile. Soprattutto il sorriso non è stato alterato dagli alti e bassi della vita. I cambiamenti avvenuti in lei durante tutti questi anni non sono definibili come veri e propri “stravolgimenti”, almeno in apparenza.

Essere diventata duchessa di Cambridge, aver avuto tre figli e vivere a corte ha inevitabilmente modificato il comportamento e l’immagine della duchessa, eppure è come se fosse stata rispettata un’ideale consequenzialità in questa evoluzione da ragazza a madre e royal. Quasi fossero nel DNA (o destino?) di Kate Middleton. Come fossimo in un paradosso, in quella ragazzina alta e magra vi era già la duchessa e la donna che sarebbe diventata, almeno in potenza. Kate è cambiata, eppure sembra non essere cambiata affatto. Si è realizzata e tutto in lei si è modificato pur rimanendo com’è (Tancredi de Il Gattopardo avrebbe annuito).