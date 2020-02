Spuntano cuori tra Stella Manente e De Benedetti

Stella Manente e Giovanni De Benedetti continuano a far parlare di sé dopo la fine de La pupa e il secchione - E viceversa. Infatti, sebbene sia stato squalificato perché sorpreso a litigare nella stanza con Carlotta Cocina per aggiudicarsi un semplice cuscino, De Benedetti continua a mostrare un certo interesse per la bellissima Stella.

D’altronde lui ha sempre mostrato una certa predilezione per Stella, è inutile negarlo, visto che c’è stato anche un bacio notturno nelle prime puntate. Come ricordiamo, infatti, i due erano sul divano scambiandosi complimenti e grattini. Poi però si spostano in camera e, pur non essendo da soli, è come se lo fossero: il secchione la abbraccia da dietro e le stampa sul collo tanti bacini, poi lei si gira e si lascia andare alla passione. Certo, De Benedetti è stato spesso e volentieri accusato di andare un po’ dietro a tutte ma l’attrazione nei confronti della Manente era palese. Sebbene i due potrebbero non poterne parlare apertamente per questioni contrattuali, c’è di certo qualcosa di vero in questo chiacchieratissimo rapporto.

Amore o semplice amicizia? Staremo a vedere. Sta di fatto che tra i due sembra esserci una bella intesa, che continua anche che ora lui non è più nel programma. Ed è proprio sui social che spuntano alcuni indizi. Di tanto in tanto, infatti, i due non disdegnano di scambiarsi sovente tanti cuoricini alle pubblicazioni di foto e video sui loro rispettivi profili Instagram.

Ad esempio, poche ore fa, De Benedetti ha pubblicato un video dal contenuto piuttosto culturale. Nel dettaglio, si è concentrato su una delle più conosciute delle Odi di Orazio, quella dedicata a Pirra (Lib. I, 5), una dei personaggi che hanno fatto sognare, e terrorizzato, schiere di impacciati liceali, una donna sensuale e voluttuosa, capace di trasporti infantili, capricci e micidiali rifiuti. I suoi fan hanno premiato questo video con tanto di like e commenti ma, ovviamente, non poteva mancare all’appello un cuore da parte della Manente. Non sono quindi fatti attendere commenti dove gli utenti chiedevano se fosse nato qualcosa di più tra i due. "State insieme?" , chiede incuriosito un utente alla vista del cuore lasciato da Stella. Un altro però puntualizza: "Non credo visto che lei si doveva sposare" . Ed ecco che interviene subito un altro follower: "Beh, mai dire mai…" . Tuttavia, non c’è stata alcuna risposta alle domande da parte dei suoi interessati.

Insomma, solo il tempo potrà confermare a far crollare l’ipotesi sollevata dagli utenti.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?