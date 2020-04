"Ho il coronavirus". Ma è uno scherzo della star sudcoreana

"Ho il coronavirus e sono ricoverato in ospedale" , con queste parole Kim Jaejoong, star sudcoreana del genere K-pop, nella tarda mattinata di ieri ha annunciato ai suoi fan di esser risultato positivo al Covid-19. La notizia in poche ore ha fatto il giro del mondo. Peccato che fosse una bufala, uno scherzo di cattivo gusto, orchestrato dal giovane cantante, che è stato costretto a scusarsi pubblicamente sui social per il suo epocale scivolone.

In oriente Kim Jaejoong è una vera e propria star, idolo di milioni di ragazzini. Proprio grazie all’enorme seguito di milioni di fan quello che voleva essere un semplice scherzo d’aprile si è trasformato in una fake news, che ha fatto il giro del mondo in poche ore. Da People a Forbes, decine di testate e siti di informazione hanno riportato la notizia della sua malattia e del ricovero in ospedale, destando preoccupazione tra i suoi seguaci. Il primo d'aprile il cantante 34enne aveva annunciato in un post pubblicato sul suo profilo Instagram (in seguito cancellato) di aver contratto il coronavirus. Il suo contagio ha destato molta preoccupazione nell’ambiente discografico orientale, tanto che la sua casa di produzione è stata letteralmente sommersa di mail e richieste di accertamento. Se Jaejoong fosse davvero risultato positivo al virus, infatti, molti altri musicisti tra cui la band K-pop Nogizaka46 e il cantante May J – con lui nello show di musica giapponese Utacon pochi giorni prima - sarebbero stati a loro volta a rischio.