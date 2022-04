Incidente hot per Laura Pausini: ecco cosa è successo durante la diretta Instagram

Inconveniente hot per Laura Pausini, che suo malgrado si è trovata a essere la terza incomoda di una giovane coppia che faceva sesso. Il tutto è capitato durante una diretta social della cantante romagnola, che aveva deciso di interagire con qualcuno dei suoi fan, facendolo intervenire nella sua live. Tutto bene finché Laura Pausini non ha deciso di far intervenire un account, che evidentemente aveva inoltrato la sua richiesta per errore o, in alternativa, in tempi ampiamente precedenti e, forse perché annoiati, nell'attesa e nella speranza di essere ricontattati dalla loro beniamina, si erano dedicati a un'altra attività.

Non appena Laura Pausini ha accettato la loro richiesta di intervento nella sua diretta e la loro telecamera si è attivata, ecco che i due sono stati immortalati nell'atto di copulare davanti a migliaia di persone. Comprensibile lo sgomento di tutti e la sorpresa della cantante nel vedere quella scena ma, da buona romagnola, Laura Pausini ha deciso di non staccare immediatamente ma ha commentato il tutto con grande divertimento: " Non posso crederci abbiamo trovato due che stanno ciulando, adoro ". I due ragazzi, due giovani brasiliani evidentemente molto focosi, davanti alla domanda diretta di Laura Pausini se fossero impegnati in un amplesso, non hanno avuto alcuna esitazione a confermare il tutto, anche loro evidentemente divertiti più che imbarazzati.

LAURA PAUSINI CHE NELLA SUA DIRETTA CHIAMA UNA COPPIA CHE STAVA FACENDO L’AMORE IO MI SENTO DI UN MALE pic.twitter.com/3XrOevoBWH — (@lavocedellapau) April 22, 2022

La cantante romagnola, che ha un'ottima conoscenza delle lingue e anche del portoghese, a quel punto ha deciso di proseguire la sua diretta con loro anche perché, una volta terminato ciò che stavano facendo, sarebbe stato inutile chiudere di fretta e furia. I due giovani brasiliani, con molta naturalezza, hanno deciso di raccontare la loro vita alla loro beniamina, che traduceva in presa diretta dal portoghese per il resto della community in quel momento collegata con la sua diretta. Sicuramente, da navigata donna di spettacolo qual è, Laura Pausini ha immediatamente captato la potenza di quel momento.

E non ha sbagliato, perché in poche ore quei pochi secondi iniziali di diretta sono diventati rapidamente virali. Sul web stanno circolando con insistenza meme e fermi immagine della live di Laura Pausini, che se voleva ottenere un riscontro di pubblico straordinario per il lancio del suo film Laura - Piacere di conoscerti, disponibile su Amazon Prime, ha sicuramente centrato il suo obiettivo.