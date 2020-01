Stefania Orlando: "Licia Nunez ci ha provato con me quando stava con Imma"

Nuove rivelazioni sulla vita sentimentale di Licia Nunez che, secondo quanto riportato durante il format “Casa Chi”, ci avrebbe provato con Stefania Orlando ai tempi della sua relazione con Imma Battaglia.

A rivelarlo è stata proprio la Orlando, il cui racconto è stato condito da una serie di dettagli riportati dal giornalista Alessio Poeta, suo amico e presente al momento delle avances della Nunez nei confronti di Stefania. “ Licia, mentre stava ancora con Imma Battaglia, ci provò una sera con Stefania Orlando – ha esordito il giovane, lasciando di stucco i presenti- . È vero! È vero! ”. “ Intanto non era una sera, ma un giorno – ha precisato la ex di Roncato, mentre Poeta proseguiva nel racconto di quanto avvenuto - . Una sera, io e Stefania decidemmo di andare a ballare, incontriamo Licia in un locale di Roma, io non sapevo nemmeno chi fosse, e Stefania, in quella circostanza, mi spiega il lavoro dei questa Licia ”.

In quell’occasione, però, tra la Orlando e la Nunez non ci fu alcun tipo di contatto mentre, il giorno successivo, le due si ritrovarono accidentalmente in un noto stabilimento balneare di Roma. “ Io e Stefania andiamo a fare la fila per consumare un cocktail e, nel frattempo, arriva Licia – ha continuato a raccontare Poeta - . Si avvicina e dopo due secondi mi chiede: ‘Ti potresti spostare?’ ”. Ed è stato in questo momento, dunque, che la Nunez si sarebbe dichiarata alla Orlando.

“ Arrivando al sodo: lei mi chiese se fossi omosessuale – ha aggiunto Stefania, ricordando il tentativo di approccio dell’attuale concorrente del Gf Vip - . Io le dico: ‘ Guarda, no. Io ho un fidanzato, sono etero’. E lei, mi ha semplicemente detto: ‘Mi dispiace, perché sei veramente... ”. A questo punto, quindi, Poeta riprende la parola per aggiungere degli ulteriori dettagli. “ Licia ti ha detto che sei anche il suo sogno erotico da tanti anni – ha precisato l’amico della Orlando - . Che ti aveva visto quella volta sul calendario... ”.

I fatti, secondo quanto emerso, risalirebbero a cinque o sei anni fa ma, in tal caso, Licia sarebbe stata single e non legata a Imma Battaglia come, invece, sostenuto dalla Orlando e da Poeta. Come dichiarato dalla gieffina, infatti, il rapporto con la compagna della Grimaldi si è concluso nel 2010 e, da allora, sono passati ben dieci anni. Nel momento dell’approccio con Stefania Orlando, dunque, la Nunez non risultava essere legata sentimentalmente a nessuno.