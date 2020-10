Belen adesso ne ha per tutti "Fabrizio si rassegni. E Stefano..."

Il matrimonio di Stefano De Martino e Belen Rodriguez sembra essere naufragato definitivamente. La coppia ha riprovato a costruire qualcosa, ha cercato di rimettere insieme i pezzi di un vaso andato in frantumi ma ogni tentativo pare sia andato a vuoto. La nuova fase del matrimonio è durata appena un anno, poi i due, ad aprile, si sono nuovamente separati e questa volta forse per sempre. Colpa di un tradimento dell'ex ballerino? Impossibile dirlo al momento, anche se gli indizi lasciati dalla showgirl argentina nei mesi precedenti portano a pensarlo. C'entra Alessia Marcuzzi? Nonostante i tanti presunti dettagli trapelati, tutti e tre i protagonisti hanno smentito l'ipotesi del triangolo. Ora, a mesi di distanza dalla bomba scoppiata a maggio con il video in cui Belen ammette la crisi, la showgirl torna a parlare del suo matrimonio e del rapporto con De Martino.

L'argentina si è confidata con Il fatto quotidiano e ha spaziato su molti argomenti, compreso il suo ex marito. Non c'è rimorso e non c'è rimpianto in lei, ma la consapevolezza di averci provato e di aver fatto il possibile per riuscirci. " Sono molto serena, è lecito che una famiglia, che si è rotta un po’ di tempo fa, ci riprovi. Trovo sia molto bello provarci fino alla fine. Quando le cose non vanno bisogna continuare e andare avanti, bisogna continuare a sognare ", ha detto in merito alla nuova rottura con Stefano De Martino. Nonostante le batoste sentimentali prese, soprattutto in questo matrimonio, Belen Rodriguez ammette di non aver mai smesso di credere nell'amore: " Ci ho sempre creduto e ci spero ancora. Sto molto bene perché ci ho provato, le risposte te le dà vita. Quando ci riprovi fino all’ultimo e non ottieni il risultato che avresti voluto trovi pace. Se non ci riprovi ti resta il dubbio, con i se e con i ma non si concretizza niente ".

Dopo Stefano De Martino, Belen Rodriguez è stata sulle copertine dei rotocalchi rosa per due flirt. Il primo a giugno con Gianmaria Antinolfi, il secondo ad agosto con Antonino Spinalbanese. Se il primo è stato archiviato nel giro di qualche bacio a favore di obiettivo e alcuni trafiletti di gossip, il secondo prosegue e sembra essere qualcosa di più di un semplice flirt. I due sembrano inseparabili, lui quando finisce di lavorare corre da lei e ormai, tra loro, sono frequenti anche gli scambi di post sui social. Ciò che stupisce è la somiglianza del ragazzo ad Andrea Iannone, ex di Belen, di cui si diceva fosse il sosia di Fabrizio Corona, altro ex dell'argentina. I presupposti per una relazione stabile sembrano esserci, tanto che Belen a domanda diretta se si considera single, dà una risposta netta: " No, assolutamente no ".