Lo stipendio da capogiro che Georgina riceve da Ronaldo

La vita di Georgina Rodríguez è letteralmente svoltata dal giorno in cui ha incontrato Cristiano Ronaldo. La ragazza, infatti, è passata dal lavoro di commessa in un negozio di lusso a Madrid ad essere una delle donne più invidiate del mondo. Così, a poco a poco, Georgina ha cambiato stile, sempre più glamour e costoso. Impossibile infatti non notare come in ogni post che condivide su Instagram non compaiano anche brand di lusso come Louis Vuitton, Gucci, Alberta Ferretti e tante altre aziende alla portata di pochi fortunati.

Per non parlare poi dello splendido regalo che Georgina ha fatto a Cristiano per il suo 35° compleanno, una Mercedes AMG G 63, del valore di oltre 180.000 euro. Ma non resta che chiedersi: "Come può permettersi di regalare un'auto così costosa?" . Certo, il profumato cachet che ha incassato al Festival di Sanremo ha aiutato di sicuro – anche se, a dirla tutta, è stato interamente devoluto in beneficienza.

Ma è in Spagna che i media sono andati a fondo della questione facendole i conti in tasca. Nel dettaglio, lo scorso sabato, il programma Live the Life dell'emittente Telecinco ha snocciolato la cifra che prenderebbe direttamente da Cristiano Ronaldo ogni mese per le sue spese e per prendersi cura dei figli. "Georgina Rodriguez riceve tra i 50 e i 100mila euro al mese da Cristiano Ronaldo per le spese personali e familiari" , si sente nel programma. Insomma, niente di più che noccioline per uno come CR7, che con la Juventus ha un contratto da 30 milioni l'anno. Una cifra clamorosa, invece, per tutti noi comuni mortali.

Come se non bastasse, questi soldi si aggiungono a quelli che Georgina Rodriguez incasserebbe per ogni post su Instagram. Le aziende di cui è testimonial sgancerebbero infatti fino 8mila euro per pubblicazione. Infine, per rilasciare un'intervista chiederebbe circa 100mila euro.

Infine, l’emittente televisiva spagnola ha anche affrontato un tema molto meno chiacchierato. Alcuni membri della redazione, infatti, si sono spinti fino a Jaca, il piccolo comune spagnolo situato nella comunità autonoma dell'Aragona che l’ha vista nascere. L’obiettivo era quello di raccogliere più informazioni possibili su Georgina Rodríguez da fonti non ufficiali, come i suoi vicini di casa. Tuttavia, qui la gente non sembra avere voglia di parlare. "Pochi osano parlare di questo argomento: sua madre era rimasta coinvolta in un incidente d’auto che le costò la vita e suo padre in prigione" .

Che forse non è tutto oro quello che luccica?

