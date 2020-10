Stop alle riprese per Mission: Impossible. Il virus fa paura sul set di Tom Cruise

Solo qualche settimana fa il celebre attore americano è stato intravisto tra i corridoi del policlinico Umberto I di Roma per alcune riprese del film Mission: Impossible 7. Tom Cruise dopo il lockdown è tornato qui in Italia per continuare a lavorare sul settimo film del noto franchise cinematografico. In quei giorni le polemiche non sono mancate, ma nonostante tutto, le riprese a Roma sono terminate e ora la troupe e tutto il cast è volato Venezia. Nel cuore della laguna, Tom Cruise avrebbe dovuto continuare a lavorare al film ma sul set ci sarebbero dei casi sospetti di Covid.

E quindi, pare che sia proprio una missione impossibile portare a termine le riprese. Ufficialmente il set è stato messo da ieri in quarantena. La troupe, che stava girando in laguna da tre giorni, ha smantellato a sorpresa il set allestito nei pressi di Campo San Giacomo dell'Orio. Cancellate, al momento, anche le prove delle comparse a Palazzo Franchetti della scena di festa che, come da copione, doveva essere girata agli inizi di novembre a Palazzo Ducale. Si spiegherebbe il motivo per il quale le 150 comparse sono state rimandate a casa fino a data da destinarsi. Non ci sono ancora notizie certe a riguardo, ma le ipotesi più accreditate affermano che sia stato trovato un positivo nella troupe, oppure che la paura per gli assembramenti dei tanti veneziani e turisti che si erano accalcati nei giorni per vedere da vicino l'attore Tom Cruise abbiano indotto la produzione a fermare i ciak. Si pensa che le riprese saranno in pausa solo nel prossimo fine settimana, che tradizionalmente sono i giorni più affollati. Non resta che attendere i prossimi comunicati sulla questione.

L’attore protagonista era arrivato a Venezia lunedì, dopo che fino a sabato 17 ottobre aveva girato tra le vie Roma. Il martedì successivo, arrivato in Laguna, ha fatto lui stesso un sopralluogo sul set e poi Tom Cruise era ritornato in albergo. Nel corso della giornata di mercoledì si sono svolte le prime riprese, poi è arrivata la notizia dello stop forzato. I lavori su Mission:Impossibile 7 erano già stati messi in pausa lo scorso mese di marzo. Tom Cruise, infatti, era già volato a Venezia poco prima che il governo imponesse il regime di lockdown.