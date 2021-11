La "Storia di una famiglia perbene" arriva su Canale 5

Una stagione di grandi successi per le fiction di Mediaset. Dopo la conclusione de La Luce dei miei occhi, serie tv con Anna Valle, il 3 novembre e in prima serata su Canale 5 debutta Storia di una famiglia perbene. Diretta da Stefano Reali e scritta da Marco Casiraghi con la collaborazione di Eleonora Fiorini, la serie tv promette scintille. Con un cast di volti noti del panorama nostrano, tra cui spunta Giuseppe Zeno (conosciuto per il ruolo che ha ricoperto in L’onore e il Rispetto) e Simona Cavallari (celebre per essere stata la protagonista di Squadra Antimafia – Palermo), la fiction mette in scena un racconto tra due giovani ragazzi di estrazioni sociali differenti. Sullo sfondo c’è la Bari degli anni ’80. Quattro prime serate per una storia che è liberamente ispirata all’omonimo romanzo di Rosa Ventrella, edito dalla Newton Compton e venduto in 14 Paesi.

Gomorra che incontra Romeo e Giulietta, di cosa parla la serie tv

In un rione della Bari storica, attraverso lo sguardo della giovane Maria, da tutti chiamata Malacarne per il suo temperamento vivace, si delinea la storia di una famiglia umile e onesta. Antonio (Giuseppe Zeno) è un pescatore che vive alla giornata. Ha il carattere schivo ma è amorevole con la sua famiglia. Teresa (Simona Cavallari) è una moglie troppo remissiva che vive all’ombra del marito. La famiglia De Sanctis vive di poche e semplici cose, ma soprattutto cerca di vivere lontano dalla criminalità del quartiere.

Fino a quando la giovane Maria non conosce Michele Straziota. Figlio di una tra le famiglie più disgraziate di Bari, quella del boss Nicola, il ragazzo mette in moto una serie di eventi che scuotono la quiete della famiglia De Sanctis. L’amicizia tra i due, molto presto, si trasforma in un amore intenso, puro e viscerale che cerca di sopravvivere alla povertà, alle liti familiari e tutto ciò che li circonda. Non è solo una Storia di una famiglia perbene, ma la fiction è anche la storia di un amore osteggiato che vuole vincere su tutto. Persino sull’odio.

Una serie ambientata negli anni ’80 che affronta i temi caldi del decennio

Temi di grande spessore per la fiction di Canale 5, che propone una vicenda dal grande respiro, in bilico tra una sagace ricostruzione storica e un’epopea criminale. È una storia di amore, questo è pur vero, ma è anche un affresco di un’epoca carica di cambiamenti. La Storia di una famiglia perbene, infatti, fotografa la realtà italiana a cavallo tra gli anni ’80 e ’90, segnata da grandi cambiamenti sociali e culturali. Si rilegge la caduta del Muro di Berlino, l’attentato a Giovanni Falcone e lo sbarco della Vlora (nave carica di albanesi), fatto che è avvenuto proprio nel cuore di Bari. La città della Puglia resta sullo sfondo, pennellando una realtà caduta nella morsa della malavita. Una morsa in cui i giovani protagonisti cercano di stare alla larga. Non resta che attendere il riscontro del pubblico.