"The Crown 4" imbarazza la Regina Svelato il grande segreto di Diana

Il maggiore James Hewitt non ha bisogno di presentazioni. Con ogni probabilità perfino chi non si è mai interessato di gossip reale collega questo nome a quello di Lady Diana. La storia d’amore tra Hewitt e la principessa del Galles ha sempre catturato l’attenzione dell’opinione pubblica a livello planetario, anche a distanza di più di trent’anni dai fatti. Il motivo è semplice. Ci sono tutti gli ingredienti del romanzo sentimentale: la corte, una principessa che ha potuto solo sognare il proverbiale “e vissero felici e contenti” con il suo principe, una passione proibita, lo scandalo, i segreti e le bugie.

Elementi che ritroviamo nella quarta stagione di “The Crown”, (disponibile dal 15 novembre), la cui trama si focalizza proprio sul tormentato matrimonio tra Carlo e Diana, delineando anche le figure degli amanti più famosi dei principi del Galles: Camilla Parker Bowles e il già citato Hewitt. Impossibile dimenticarli, del resto. I tradimenti hanno assestato violenti colpi a un’unione sbagliata fin dall’inizio determinandone, in parte, il naufragio. Lady Diana e il maggiore Hewitt si conobbero nel 1986. All’epoca James era l’istruttore di equitazione della principessa, ma nessuno avrebbe mai immaginato che quel legame professionale tra maestro e allieva avrebbe scandalizzato mezzo mondo. Diana era già sposata da cinque anni e le era ormai piuttosto chiaro che il suo matrimonio non sarebbe mai stato felice.

L'ombra della rivale Camilla, sempre presente, le ricordava continuamente che non avrebbe mai conquistato il cuore di Carlo. Così la principessa del Galles cercò consolazione tra le braccia di Hewitt. Secondo la ricostruzione del Daily Mail la relazione tra i due durò cinque anni tra alti e bassi, litigi e riappacificazioni. Il tabloid riporta anche un celebre aneddoto. Sembra che all’inizio di questa storia d’amore Lady Diana abbia suggerito al maggiore di entrare di nascosto a Kensington Palace, nascondendosi nel bagagliaio di un’auto. Un espediente folle che, però, funzionò. Il Sydney Morning Herald ricorda che James Hewitt descrisse gli anni con Diana come un periodo pieno di “frivolezza, evasione, passeggiate, risate e cucina”. Proprio ciò che cercava la principessa per sfuggire alla monotonia della corte e a un matrimonio deludente.

La storia d’amore tra Lady Diana il maggiore Hewitt terminò quando quest’ultimo venne inviato in Germania, dove rimase due anni. Stando alle parole dell’ex guardia del corpo della principessa, Ken Wharfe, James avrebbe rivelato la notizia della sua partenza a Diana solo a cose fatte. Secondo ABC News la coppia tenne una corrispondenza tra il 1990 e il 1991, nel periodo in cui Hewitt era un comandante di carri armati impegnato nella Guerra del Golfo. La carriera militare di Hewitt, però, non andò oltre. Le indiscrezioni del Daily Mail parlano di un congedo imposto dall’esercito a causa della relazione con Lady Diana. Purtroppo il maggiore non brillò per riservatezza. Collaborò al libro di Anna Pasternak, “Princess in Love”, raccontando i dettagli del suo amore con la principessa del Galles.