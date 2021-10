"Str...": la parolaccia di Leone che spiazza Fedez

In questi giorni di assenza di Chiara Ferragni, Fedez si sta esercitando a fare il papà h24. Il rapper non sembra cavarsela poi male in questo ruolo, sebbene con qualche svirgolata che si può anche perdonare. Tutte le attenzioni del marito di Chiara Ferragni sono concentrate sui piccoli Leone e Vittoria, spesso protagonisti delle sue storie su Instagram. L'ultima nata dimostra di apprezzare particolarmente la compagnia del papà e del fratellino, regalando grandi sorrisi a favore di smartphone. Leone, che ormai ha acquisito un'ottima parlantina, è sempre pronto a interagire con suo padre e si dimostra già un amante della musica, tanto da aver imparato a memoria anche il testo dell'ultima canzone di suo padre.

Peccato che, proprio in quella canzone, ci sia una parolaccia esplicita e che il piccolino l'abbia colta perfettamente, come dimostra uno degli ultimi video condivisi dal rapper, che ha provato inutilmente a spiegare a suo figlio che quella parola non si dice. Il testo di Meglio del cinema, canzone uscita pochi giorni fa e cantata in anteprima da Fedez a Chiara Ferragni nel giorno del loro terzo anniversario di matrimonio, ha scalato rapidamente le classifiche italiane e in più occasioni il cantante ha dichiarato di averla fatta ascoltare a casa ai suoi figli. Non stupisce, quindi, che il piccolo Leone ne abbia imparato le parole al punto di canticchiarla al papà. E non stupisce nemmeno che abbia scelto proprio la parte che contiene la parolaccia, inconsapevole del suo significato.