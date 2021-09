“Il litigio? Organizzato…”: i dubbi dei follower sui Ferragnez

" E se fosse tutta una montatura? ". Questo è il pensiero che aleggia nel profilo dei Ferragnez in merito alla gran lite immortalata dai paparazzi che vede protagonisti Chiara Ferragni e Fedez. Secondo una corrente di pensiero, che man mano che passano le ore acquisisce più seguaci, la golden couple dei social italiani avrebbe architettato la lite a favore di paparazzi per lanciare la nuova canzone di Fedez dedicata a sua moglie. Ma andiamo con ordine.

Sul settimanale Chi sono state pubblicate alcune foto che ritraggono Chiara Ferragni e il rapper che litigano animatamente sul ponte di uno yacht. Il motivo? Sconosciuto a chi non era presente. Urla e lacrime sono stati gli ingredienti della grande litigata in alto mare, svolta davanti agli occhi dei paparazzi che non hanno mai perso di vista la coppia. E qui qualcuno inizia a muovere i primi dubbi: possibile che non abbiano trovato un luogo più appartato in cui litigare? Ma la rabbia è come la passione evidentemente e i Ferragnez non hanno potuto fare a meno farlo di fronte ai paparazzi.

Per altro, non è stata una discussione ma una vera e propria lite, quasi scenografica, non diversa rispetto a quelle delle coppie formate dai comuni mortali, che però quando si trovano in pubblico evitano di mettere in piazza le loro discussioni. Aspettano di tornare a casa o, comunque, non danno spettacolo con urla e pianti davanti a tutti. Al massimo si limitano a qualche risposta acida o non si rivolgono la parola. Ma non tutti sono Ferragnez.

Il settimanale Chi ha spiegato che per due giorni il rapper non si è fatto mai vedere accanto alla sua Chiara, nemmeno quando lei è andata a pranzo in uno dei ristoranti più noti della Costiera amalfitana insieme a tutta la comitiva. Pare che Fedez sia rimasto chiuso sullo yacht e ora in tanti ipotizzano che quei due giorni siano serviti a Fedez per scrivere la canzone da dedicare alla moglie nel giorno del loro terzo anniversario di matrimonio.

Per l'occasione, il rapper ha organizzato una sorpresa degna delle migliori favole per Chiara Ferragni, allestendo un palco galleggiante nel lago di Como, con tanto di strumenti musali, sul quale ha cantato in anteprima esclusiva il nuovo brano. Oltre alla già inflazionata frase " mi fai venire voglia di futuro ", ripresa da più parti e già diventata cult sui diari degli adolescenti (magari proprio quelli di Fedez), il rapper canta: " Litigare con te è meglio del cinema ". Certo, una bella fortuna per il cantante che le foto della lite siano uscite proprio poche ore prima della sua sorpresa.