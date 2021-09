"Str...", "Perfida". Scoppia già la "rissa" al Gf Vip

Non è stato nemmeno completato il primo giro di lancette ed ecco che al Grande fratello Vip è scoppiata la prima lite. Era nell'aria, la tensione si respirava fin dai primi minuti di gioco, da quando è stata mandata in onda la clip di presentazione di Raffaella Fico. La concorrente, infatti, ha dichiarato senza troppi giri di parole che una delle ragazze che da lì a poco sarebbe diventata sua coinquilina non le sta simpatica. Da vera stratega, come si conviene a chi vuole partecipare a un reality, la Fico non ha voluto rivelare il nome di questa persona ma è bastato aspettare qualche ora per farsi una chiara idea.

L'ingresso dei concorrenti è stato scaglionato, visto che il kickoff prevede l'entrata di 22 persone. Lunedì, quindi, solo una parte di loro ha varcato l'ormai celebre porta rossa e tra loro, oltre alla già citata Raffaella Fico c'è anche Soleil Sorge. Non appena le due si incontrano in Casa inizia una battaglia silente a colpi di occhiate in cagnesco e sorrisini di circostanza, falsi come una banconota da 6 euro. Nessuna delle due però, osa attaccare frontalmente l'altra, d'altronde sono passati solo pochi minuti e non sembra carino iniziare così il gioco. Ma il Grande fratello non è una beauty farm, nonostante qualcuno l'abbia spesso scambiato per una vacanza di relax e così ecco che già alla fine della prima puntata si deve passare per il confessionale per le nomination. Stavolta, a finire al televoto, saranno solo le donne.

Quale miglior occasione per iniziare una disfida? E infatti Soleil Sorge non perde l'occasione, nominando Raffaella Fico. " Voto lei perché tu Alfonso hai detto che prima mi ha guardato strano ", ha detto la bionda concorrente al conduttore del programma per motivare la sua scelta. Poche parole che come una scintilla in un pagliaio fanno divampare la polemica e accendono lo scontro tra Soleil Sorge e Raffaella Fico, evidentemente indignata per la scelta della sua coinquilina. " A me stava antipatica poi l’ho conosciuta qui e ho cambiato idea. Sono pronta a cambiarla di nuovo! ", sbotta la napoletana che evidentemente ha la capacità di cambiare idea sulle persone con la stessa frequenza con la quale si tocca i lunghissimi capelli ricci.

" Ho parlato con tutte, con Manila Nazzaro e Carmen Russo ci siamo confrontate, mentre con lei ci siamo ritrovate poco ", ha provato a giustificarsi Soleil Sorge, che parla come se fosse all'interno della Casa da settimane e non da un paio d'ore. Davanti alle rimostranze della Fico, la Sorge tenta di giocarsi la carta simpatia: " Bye bitches ". Tradotto: Ciao stronza. Una frase che tanto piace ai social, pronunciata strategicamente dalla concorrente per iniziare a conquistarsi i favori di chi la dovrà votare, ma che fa andare ancor più sulle furie la sua coinquilina: " Sei perfida! ". E la Fico che ancora crede nella solidarietà femminile...