Sportivi, starlette e vip dimenticati: identikit dei concorrenti del Gf Vip 6

Manca meno di una settimana alla partenza del Grande fratello Vip 6 e i concorrenti sono tutti ai blocchi di partenza, pronti a iniziare questa nuova avventura. Dallo studio, a guidare il reality ci sarà Alfonso Signorini per la terza edizione consecutiva mentre cambia in toto il blocco degli opinionisti, che quest'anno è rappresentato da Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. E poi ci saranno due opinioniste popolari, " due sorelle milanesi di 70 e passa anni " che per il conduttore sono " la risposta femminile ai vecchietti del Muppet Show ". Così ha spiegato Signorini la nuova formula del Gf Vip.

Saranno 22 i concorrenti della nuova edizione del Grande fratello Vip in partenza il 13 settembre. Tra loro anche Manuel Bortuzzo, la promessa italiana del nuoto che nella notte tra il 2 e il 3 febbraio del 2019 è stato colpito alle gambe da un proiettile nel corso di una sparatoria nella quale lui rimase coinvolto per errore. E poi ancora Aldo Montano, che dopo le Olimpiadi di Tokyo ha appeso la sciabola al chiodo, chiudendo così la sua lunghissima carriera nella scherma. Tra 22 c'è anche Katia Ricciarelli, una delle più grandi soprano di sempre, che ha deciso di mettersi in gioco per " fare un'esperienza nuova ". Così ha spiegato al settimanale Chi prima di varcare la fatidica porta rossa.

Nella rosa dei partecipanti al Gf Vip anche Carmen Russo, Raffaella Fico, Giucas Casella, Francesca Cipriani, Miriana Trevisan, Amedeo Goria, Jo Squillo e Manila Nazzaro. A loro si aggiungono Alex Belli, Tommaso Eletti, Samy Youssef, Sophie Codegoni, Davide Silvestri, Nicola Pisu, Andrea Casalino. Chiudono il cerchio Gianmaria Antinolfi, Ainett Stephens, Soleil Anastasia Sorge e le tre sorelle Makonnen Haile Selassié. Molti di loro non sono particolarmente noti al grande pubblico, che in parte non li ha mai conosciuti e in parte li ha dimenticati. Molti di loro al settimanale Chi hanno dichiarato, infatti, di voler partecipare al programma perché vogliono rimettersi in gioco dopo tanto tempo lontani dalla tv.

Uno è stato corteggiatore di Uomini e donne (Casilino), un altro ha partecipato come tentatore a Temptation Island (Youssef) e poi c'è uno dei fidanzati dell'ultima edizione (Eletti). Un altro ancora (Antinolfi) è stato paparazzato per circa un mese al fianco di Belen Rodriguez prima che lei conoscesse Spinalbanese. C'è poi il figlio di Patrizia Mirigliani (Pisu) ma non ci sono altre due figlie d'arte, Anna Lou Castoldi, figlia di Asia Argento e Morgan, e Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano. Allo stesso modo, al Gf Vip non c'è nemmeno Raz Degan, che Alfonso Signorini ha confermato abbia chiesto un cachet di 500mila euro. Tuttavia, anche senza fare nomi, il conduttore ha rivelato che un altro dei personaggi sentiti per partecipare aveva chiesto ben 800mila euro.