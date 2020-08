Lo straziante addio di Emma Marrone alla sua fan: "Ho il cuore spezzato in due"

Ciò che lega un personaggio famoso ai suoi fan non può essere capito da chi non lo vive in prima persona, da una parte o dall'altra. Emma Marrone è uno degli artisti che maggiormente dimostra il suo affetto verso i suoi sostenitori e non è raro leggere le loro storie di vita nei suoi profili social. Antonella era una di quelle ragazze che seguono la cantante salentina, che ne conoscono ogni singolo dettaglio pubblico, che quasi si commuoveva quando incontrava il suo idolo. Oggi ad avere gli occhi lucidi è Emma, nel salutare per l'ultima volta quella ragazza che era riuscita a trasmetterle così tanto amore da lasciare un segno.

" Ciao piccoletta mia. Sei volata via dopo aver combattuto con tutte le tue forze contro un destino avverso ", scrive Emma Marrone in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. Parole che si accompagnano a una foto che le ritrae insieme, sorridenti. Antonella in quello scatto hal gioia negli occhi e un sorriso imbarazzato e spontaneo, di quelli che non si riesce proprio a trattenere ed è Emma a scattare la fotoricordo, un'immagine che probabilmente la ragazza custodiva gelosamente tra i suoi ricordi più cari. " Ho il cuore spezzato in due. Non scorderò mai la tua dolcezza e il tuo viso così pulito e puro come il tuo cuore. Ti mando un bacio. Proteggici da lassù. Ti voglio bene Antonella ", conclude Emma Marrone.

Ho avuto culo

Un messaggio semplice ma carico di significato quello della cantante salentina, che conosce la paura della. Emma Marrone l'ha affrontato non senza fatica. Antonella non ce l'ha fatta ma non per questo ha perso. Emma Marrone è un faro di speranza per tantissime persone che si trovano oggi a fronteggiare le difficili cure e le sofferenze delle malattie. Per la sua grande eco mediatica e l'influenza nei confronti del grande bacino di sostenitori ha voluto parlarne apertamente, senza ipocrisie e senza troppi filtri. "", ha dichiarato qualche mese fa nel commentare la sua guarigione.

Forse Antonella aveva preso proprio la sua beniamina come esempio in questo percorso avverso e forse Emma Marrone le aveva dato qualche motivazione in più per non arrendersi. Per un fan le parole del suo idolo hanno una forza diversa, hanno un significato profondo. Emma non ha lasciato sola Antonella in questo difficile cammino e le ha voluto tributare l'ultmo saluto, dividendo per un giorno con lei l'affetto di altri migliaia di fan, restituendole una parte dell'amore che finché ha potuto le ha regalato.