Lo strazio di Fernanda Lessa per il figlio morto: "Non ti ho visto crescere"

Gli occhi arrossati dal pianto e lo sguardo carico di dolore. Così Fernanda Lessa si è mostrata ai suoi follower su Instagram per ricordare il figlio scomparso prematuramente anni fa. Un post carico di dolore e pubblicato nel giorno in cui suo figlio avrebbe dovuto compiere 21 anni, ma che lei non ha mai visto crescere.

La vita di Fernanda Lessa non è stata solo successo e popolarità. Negli anni la modella brasiliana ha vissuto drammi privati e cadute pubbliche - dovute a dipendenze da alcool e droga da lei confessate - che l'hanno messa a dura prova. A segnarla profondamente è stata soprattutto la perdita del suo primo figlio, Joaquin Mario, nato dalla relazione con l'ex compagno, l'imprenditore Vittorio Mango. L’ex gieffina aveva già raccontato del suo dramma alcuni anni fa durante un'intervista rilasciata a Gabriele Parpiglia nella trasmissione "Seconda vita".

In quell'occasione Fernanda Lessa aveva svelato che il figlio era nato con una grave patologia cardiaca, trasmessagli geneticamente da lei, e che non era sopravvissuto alla terapia intensiva, dove era rimasto ricoverato alcuni giorni dopo il parto. " Era bellissimo. Dopo l'operazione è stato quindici giorni in terapia intensiva, aveva tantissimi tubi. Dopo il decesso lo abbiamo messo nella tomba di famiglia del papà, che è all'Isola d'Elba, e abbiamo donato gli organi ", aveva rivelato lei.