Striscia la notizia, debutto per Francesca Manzini in conduzione: "Mi sento confusa e felice"

La gavetta premia. Ditelo a quelli che pensano che basti avere molti follower sui social per avere successo in tv. L'esempio attuale più lampante è quello di Francesca Manzini, che dopo tanti anni di duro lavoro e di fatica è riuscita a conquistare la fiducia di Antonio Ricci, che prima l'ha voluta nel cast fisso di Striscia la notizia e poi l'ha messa dietro lo storico bancone, affiancata da un uomo di esperienza come Gerry Scotti.

Domani, lunedì 2 marzo, sarà il suo giorno. Debutterà alla conduzione del tg satirico più seguito della televisione italiana e con il suo sorriso e la sua prontezza di spirito si prenderà la rivincita definitiva dai tanti schiaffi subiti nella vita. Solo qualche mese fa ci ha rilasciato un'intervista molto profonda e sincera, nella quale si è aperta completamente svelando le sue difficoltà ma anche i tanti traguardi che, da sola e con molta fatica, è riuscita a raggiungere. Da Silvia Toffanin ha raccontato del periodo più brutto della sua vita, quando nella sua mente si è fatto largo anche il pensiero di un gesto estremo. " Può succedere. Può succedere. Vivere non è una cazzata, la vita è bellissima, io sono una deficiente che si è fatta male da sola ", ha detto l'attrice senza nascondersi dietro un dito, facendo anche un mea culpa.

Se oggi è una donna di successo, che a morsi e unghiate ha guadagnato il suo posto al sole, forse è anche merito di tutti i lividi e le ammaccature rimasti sulla corazza che, volente o nolente, tanto tempo fa ha dovuto indossare. Da tanti anni lavora in radio, dove le sue straordinarie imitazioni sono diventate dei veri e propri cult, che non le hanno però risparmiato feroci critiche, anche da parte delle donne impersonate. In autunno ha preso parte con successo alla prima edizione di Amici Celebrities e ha dimostrato di cavarsela bene anche nelle altre discipline dello spettacolo.